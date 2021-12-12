Зеленский призвал Монастырского уволить Гогилашвили: "Может быть только одна реакция"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на инцидент с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция – увольнение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в телеграмме.

"Демократическое государство не может существовать без обычного человеческого равенства. В частности, без равенства занимающих какие-либо государственные должности, и тех, кто им подчиняется. Без равенства в достоинстве и в праве на уважение", - написал президент.

Зеленский подчеркнул: "На мой взгляд, на инцидент с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция. Прошу министра внутренних дел и Кабинет Министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем".

"Чтобы там не было, ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека. Независимо от занимаемой должности, социального статуса или любых других обстоятельств", - резюмировал глава государства.

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретарше президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.