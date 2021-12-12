Киев ожидает четких сигналов о единстве НАТО в вопросе нашего вступления в Альянс, - Стефанишина

Украина продолжает движение к будущему членству в НАТО и рассчитывает на четкие сигналы от Альянса, что, несмотря на жесткие заявления Путина, позиция стран-членов относительно решения Бухарестского саммита является единственной и непреклонной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Она отметила, что, несмотря на определенный скептицизм в некоторых странах относительно будущего членства Украины в Альянсе из-за нежелания раздражать Россию, в ходе нынешнего саммита НАТО 14 июня было подтверждено решение Бухарестского саммита 2008 года.

"Мы рассчитываем, что даже на фоне нынешних жестких заявлений президента России на саммите в Мадриде будет продемонстрировано такое же единство среди стран НАТО", - сказала Стефанишина.

Читайте также: Кремль понимает, что не получит гарантий, что Украина не вступит в НАТО, - Bloomberg

Она добавила, что Украина над этим работает, в том числе, индивидуально со столицами стран-членов Альянса. Наша страна также прилагает усилия, чтобы реализовать возможности как партнера НАТО с расширенными возможностями.

"Конечно, мы будем продолжать выполнять Годовую национальную программу Украина-НАТО, мы продолжаем строительство тренировочных баз в соответствии со стандартами Альянса, то есть в нашей работе ничего не меняется. В то же время для нас очень важна сейчас позиция партнеров, стран НАТО, а их единство на фоне таких заявлений России является ключевым", - отметила Стефанишина.

По ее мнению, любое сомнение стран-членов НАТО в позициях, которые уже были зафиксированы на саммите 14 июня, может стать основанием для подрыва веры украинского народа в интеграцию с западным миром.

Читайте также: Мы идем, а там шлагбаум, – Зеленский о вступлении в НАТО

"Поэтому, я думаю, что важнейшая сейчас позиция стран Альянса, которые на фоне таких заявлений прежде всего должны мобилизовать собственное единство и решительно подтверждать евроатлантические стремления Украины", - заявила Стефанишина.

Комментируя цели нынешней эскалации Россией ситуации у границ Украины, вице-премьер отметила, что мы не можем недооценивать эту угрозу, потому что количество российских войск и техники, которая стягивается к границе, по расчетам нашей разведки, даже больше, чем весной.

В то же время, по ее словам, не следует забывать, что Путин всегда повышает ставки, и фактически такая эскалация приводит к его субъективизации, поскольку мировые лидеры проводят с ним переговоры, а о России говорят на всех международных площадках.

"Я думаю, что в свете планируемого саммита Восточного партнерства ведется активная работа по подготовке саммита НАТО в Мадриде и формируются новые международные договоренности с новым коалиционным правительством Германии, эта эскалация также является элементом поднятия ставок и, скажем так, принуждения Запада к диалогу с Россией", - отметила Стефанишина.

Читайте также: Решение о вступлении в НАТО должно быть волей украинского народа, - Байден в разговоре с Зеленским