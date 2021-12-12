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Введение новых санкций Запада против РФ будет иметь обратные последствия, - Песков

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Введение новых санкций Запада против РФ будет иметь обратные последствия, - Песков
В Кремле продолжают уверять, что войска на границе с Украиной якобы никому не угрожают. Вместе с тем, российские власти считают, что введение новых санкций против РФ будет иметь обратные последствия.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Байден в разговоре с Путиным говорил, что в случае реального вторжения в Украину, Россия будет финансово изолирована, рассказал Песков.

"Президент (Путин, - Ред.) четко сказал, обращаясь к президенту США, что вы говорите о наших войсках, которые дислоцированы на территории России, которые никому не угрожают. Но при этом вы говорите об этом, сидя от нашей территории в тысячах км", – отметил представитель Кремля.

Песков также отреагировал на возможность введения новых санкций против РФ.

"Какие-либо ограничения вводить против России и не испытывать страдания самому невозможно. Это все понимают в мире", - заявил представитель Кремля в эфире телеканала "Россия-1".

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  • SlavaGeroyam
    заберут своих деток с ненавистной Европы и Штатов к себе в Мухосранск
  • Перехватчик
  • Гыг с Вами
    этанимы,но санкции нинада
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