Массовая драка в Харькове - 5 полицейских получили повреждения, 7 человек задержаны
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.
"11 декабря около 22:30 в полицию поступило сообщение о потасовке граждан на улице Героев труда. На вызов выехал экипаж патрульной полиции.
На месте происшествия находилась группа лиц, которые противились полицейским и не реагировали на законные требования правоохранителей. Пять полицейских получили телесные повреждения, их доставили в больницу", - отмечается в сообщении.
Следователи Харьковского РУП №1 открыли уголовное производство по ч.1 ст. 28, ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
"Полиция задержала семерых граждан в возрасте от 19 до 50 лет в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, они уведомлены о подозрении в совершении преступления. Злоумышленникам грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок", - резюмируется в сообщении.