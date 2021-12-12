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Без правовых оснований для приобретения Гогилашвили гражданства Украины его назначение на должность замминистра – незаконное, - журналистка Самар

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Без правовых оснований для приобретения Гогилашвили гражданства Украины его назначение на должность замминистра – незаконное, - журналистка Самар
По закону Украины, сейчас, чтобы получить гражданство Украины, нужно выйти из гражданства иностранного государства.

Об этом пишет на своей странице в соцсети "Фейсбук" журналистка ИА "Центр журналистских расследований" Валентина Самар, информирует Цензор.НЕТ.

"Здесь данные о действующем паспорте гражданина РФ Гогилашвили. Напомню, что получить гражданство Украины (по закону, а не через знакомство с президентом и супругу – его секретаршу) можно только выйдя из гражданства иностранного государства. На что в этом случае должен быть соответствующий указ президента РФ", – пишет журналистка.

По ее мнению, расследование ДБР здесь может быть молниеносным.

"Законность получения украинского паспорта Гогилашвили можно подтвердить, предоставив соответствующий указ Путина или справку посольства РФ в Украине о прекращении гражданства, если оно происходило по упрощенной процедуре. Иначе назначение его на должность заместителя министра - незаконное. Хотя это не единственное основание, конечно же" , – добавляет Самар.

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Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретарше президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.

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Топ комментарии

  • Игнатьев Фион
    Мені здається, що клоун подав до Верховної Ради закон про подвійне громадянство, саме через те, що у владі клоуна зібралося більше москалів ніж українців, і що саме вони пишуть закони та керують зараз Україною.
  • Андерсен a4cbf7de
    Да это полный зашквар. Для центральной власти в целом, для кабинета министров, для министра МВД, для президента, для СБУ, ген. прокурора и т.д. Полный "песец" одним словом. Требуем проверки всех служащих ( как минимум силовых ведомств) немедленно. А потом и всех остальных. Что до подобного это конечно... слов нет.. это не гаишником на работу взяли, а цельным зам министра МВД...Требуем объяснении этой ситуации от Министра МВД, премьер министра Шмыгаля, руководителя СБУ, а возможно и от президента.
  • Andriy Kalnyshevsky
    во-во) скільки таких гогішвілі воно призначило на керівні пости...
    Це один випадково попався, дяки патрульним, а скільки таких ще керує...
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