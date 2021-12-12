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"Призываю к серьезному международному диалогу", - Папа Римский Франциск о ситуации в Украине

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"Призываю к серьезному международному диалогу", - Папа Римский Франциск о ситуации в Украине
Папа Римский Франциск во время воскресной молитвы на площади Святого Петра призвал к преодолению напряженности в Украине путем международного диалога.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщает "Радио Ватикана".

"Дорогие братья и сестры, хочу заверить в своих молитвах за дорогую Украину, за все ее Церкви, религиозные общины и весь ее народ, чтобы напряжение вокруг нее было разрешено посредством серьезного международного диалога, а не с помощью оружия", - сказал Франциск.

Он также сказал, что его очень тревожит статистика, что в этом году произведено больше оружия, чем в прошлом.

"Оружие – это не способ. Пусть же это Рождество Господне принесет Украине мир!", - добавил понтифик.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Було би з ким говорити..
    Питання до Папи. Хіба Господь вкладав угоди з дияволом ?
  • Андерсен a4cbf7de
    Мы знаем чем закончился подобный "диалог" 1935 -1939 годов, диалог уступок перед лицом агрессии, реваншизма и фашизма ( сейчас рашизма) для стран мира. Только возвращение к международно признанным границам и не вмешательство во внутренние и внешние дела других стран и международный трибунал над разжигателями войны.
  • Ser Sergei
    Та какой диалог.... Когда замминистра мвд , гражданин парашки... Вообще это хуже даже вагнегейта
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