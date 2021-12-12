"Призываю к серьезному международному диалогу", - Папа Римский Франциск о ситуации в Украине
2 35435
Папа Римский Франциск во время воскресной молитвы на площади Святого Петра призвал к преодолению напряженности в Украине путем международного диалога.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщает "Радио Ватикана".
"Дорогие братья и сестры, хочу заверить в своих молитвах за дорогую Украину, за все ее Церкви, религиозные общины и весь ее народ, чтобы напряжение вокруг нее было разрешено посредством серьезного международного диалога, а не с помощью оружия", - сказал Франциск.
Он также сказал, что его очень тревожит статистика, что в этом году произведено больше оружия, чем в прошлом.
"Оружие – это не способ. Пусть же это Рождество Господне принесет Украине мир!", - добавил понтифик.