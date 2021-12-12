Бывшие сотрудницы Музея Голодомора заявили о фальсификациях со стороны руководства музея

Две бывшие сотрудницы Национального музея Голодомора-геноцида подтвердили, что руководство музея занималось фальсификациями исследования количества человеческих потерь из-за геноцида.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написали Ирина Батырева и Татьяна Швыдченко.

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Бывшая сотрудница музея, куратор проекта "Книги для 100 университетов и библиотек" (в последующие годы он реализовывался под названием "Борьба за сознание") Ирина Батырева отметила, что экспертизы, которые музей приводит в доказательство того, что человеческие потери из-за Голодомора составили 10,5 млн человек, было осуществлено с нарушением и без привлечения специалистов. Также она подтвердила, что эту работу фактически курировал офицер СБУ Николай Герасименко:

"Тогда я познакомилась с Николаем Герасименко, которого гендиректор представила как соорганизатора проекта. Он привозил книги, вместе с музейными изданиями мы формировали комплекты, которые рассылали, развозили и презентовали по образовательным учреждениям и библиотекам Украины. "Генерала", как его называли в музее, мы видели чуть ли не ежедневно.За два месяца мы фактически завершили работу, новых музейных изданий пока небыло, но Герасименко продолжал ходить в музей, как на работу, каждый раз повторяя нам, что "надо еще какой-то проект вместе сделать". Этот мужчина все чаще бывал в музее и о чем-то часами разговаривал с гендиректором.

Осенью 2019 года стало известно, что в ответ на письмо музея СБУ начало уголовное производство по установлению исполнителей Голодомора-геноцида 1932-1933 годов, а филиал Музея Голодомора "Институт исследования Голодомора" предназначен для проведения комплексной судебной историко-криминалистической экспертизы...

Со временем у меня возникало множество вопросов.

- Почему информацию о самой экспертизе скрывали от сотрудников института, которые должны ее готовить?

- Почему именно Герасименко решал, о чем писать, а о чем нет?

- Почему сначала подготовку экспертизы поручили только одному человеку(!), который к тому времени уже побывал на многих должностях в музее и теперь был и.о. директора института, даже не имея учёной степени?

- Почему подготовленную им историческую часть экспертизы не обсуждали специалисты института, а главным ценителем работы стал опять-таки Герасименко: "Все не то, надо переписывать".

- Почему после этого гендиректор дала задание вдвое сократить текст экспертизы первому заместителю, то есть мне, хотя это не входило в круг моих должностных обязанностей, да и с темой Голодомора я работала с недавних пор (в тот раз мне удалось отбиться от выполнения этой задачи)?

- Почему после того, как историческую часть экспертизы переделал известный исследователь истории государственного террора советской эпохи, гендиректор снова ее показала только Герасименко (!!)? Тот оценил работу неожиданно для меня: "Будем писать сами, наши историки истории не знают".

Впоследствии Батыреву назначили в присутствии Герасименко ответственной за подготовку экспертизы.

"Я остолбенела: "Олеся, я никогда не участвовала в подготовке судебных экспертиз, я не историк, а этнолог. Ты же знаешь, что до работы в музее я не занималась темой Голодомора!" И не могла поверить в то, что услышала: "Николай Михайлович знает, как готовить экспертизы, будешь работать вместе с ним!"

У меня никак не складывались пазлы, я не могла понять, что происходит, я чувствовала только одно – это полная подстава! Это уже был не первый, но очень серьезный повод думать о компетентности человека, занимающего должность руководителя музея, а также о своем увольнении. Но… убеждала себя, что надо подождать, ведь задача очень важная, а значит, гендиректор должна подключить специалистов, и я просто буду работать в команде...

У меня началась внутренняя истерика – в экспертизе появлялись целые куски неизвестного происхождения, без ссылок или ссылаясь на интернет-издание. Назначили еще одну экспертизу – историко-источниковедческую, ради которой начали жертвовать текстом с историко-криминалистической. Все писалось в музее, хотя для выполнения этой экспертизы было назначено другое научное учреждение. Затем Герасименко посоветовал Стасюк усилить статистически криминалистическую экспертизу материалами о Кубани. Текст рвали без меня, из одной экспертизы перебросили в другую, поломали структуру, теряли предложения и ссылки… А еще решили проанализировать численность уничтоженных украинцев по исследованиям очевидцев, дипломатов, демографов и ученых и "вывести красивое число". Цинизм зашкаливал. Я протестовала, объясняла Герасименко и Стасюк, что нельзя сравнивать данные, полученные разными методами, их результаты несоразмерны! Откровенно говорила гендиректору, что экспертиза становится ежедневно хуже, что я больше не буду писать и отказываюсь работать с Герасименко. Герасименко нервничал, потому что поджимали сроки. Гендиректор заверила, что скоро все закончится", - написала Батырева.

После этого Батыреву перевели на другую должность, и она наблюдала за работой над экспертизой со стороны, что также убедило ее в непрофессионализме этой работы на искусственном накручивании цифры 10,5 млн.

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Ранее, 25 декабря, бывшая заместитель директора Института исследования Голодомора, действуюющего при музее, историк Татьяна Швыдченко также подтвердила догадки о фальсификациях и репрессиях в отношении работников, которые не согласны с этим:

"Время от времени я пересекалась с Николаем Герасименко, но, к счастью, не часто, потому что в основном он сидел в помещении музея. Но всегда, когда он меня видел, заводил странные разговоры и постоянно повторял, что историки не знают истории, но он нас "научит". Во многих вопросах я с ним не соглашалась и пыталась спорить. И видела, что этот человек фактически руководит музеем, ведь все важные разговоры проводил он, а не директор музея. А уже с ноября и до конца декабря начались события, которые изменили меня навсегда… Ведь именно тогда я не из книг или архивных источников поняла, что такое атмосфера сталинского террора… Только представьте себе на минуточку: в Музее Голодомора, в сакральном месте всех украинцев, функционирует система психологического шантажа, клеветы, устрашения и других дико неприятных вещей. С доносами, страхом что-то сказать или сделать, "коллективной порукой" и обманом тех, кто не должен этого заметить. За ответом на депутатский запрос, который обнародовал Марко Мельник, с 2015 года по сей день из Музея Голодомора было уволено 86 (!) человек. Но на самом деле это не полная цифра, если бы в музее действительно состоялись честные проверки, эта цифра была бы в разы больше. Большая часть этих людей уволена принудительно, перед тем испытав жесткое давление. Я не стала исключением, увольняться из музея пришлось с помощью адвоката. Об этом расскажу позже подробнее.

Очевидно, что только в условиях, описанных выше, стало возможно организовать искусственно возросшее количество жертв Голодомора до 10,5 млн жертв. Фальсификации вокруг этой важной тематики являются частью стратегических задач России в ходе гибридной информационной войны. Фальсификация научных исследований для искусственного увеличения количества жертв Голодомора и медиакампания, направленная на дискредитацию украинских ученых – бомба замедленного действия против международного имиджа Украины. Поэтому украинское общество обязано быть консолидированным и не допускать никаких манипуляций, которые могли бы дискредитировать тему.

В сентябре 2021 года с подачи руководства Музея Голодомора вышло заявление о 10,5 млн. жертв Голодомора в 1932-1933 годах. Эти цифры опираются на якобы качественное научное исследование на основе комплексной судебной историко-криминалистической экспертизы.

Что на самом деле?

- Две книги, изданные по заказу руководства музея, в которых содержится результат экспертизы. Они изданы под одним ISBN и под одной датой, но с разным содержанием. Эта история содержит сложный микс разных нарушений и действительно ужасающих фактов, в том числе и не без участия бывшего сотрудника КГБ.

- Профессиональный анализ ученых текста двух книг, где четко доказано, что результаты экспертизы сфальсифицированы. Этих ученых пытаются травить и обвиняют их в "сотрудничестве с Россией" (ссылки в комментариях 1-7).

- Фильм 10.5, в котором привлечены сотрудники музея. Фильм снимали люди, которые, скорее всего, были введены в заблуждение, как и очень многие другие, к сожалению. Но эта медиакампания уже набирает серьезные обороты, в нее вовлекают украинские посольства и даже церковь. Написано руководство для учителей школ по этой теме с цифрой 10.5 млн и уже представлено с целью массовой рассылки по школам.

В решении Киевского апелляционного суда по виновникам Голодомора (2010 год) указано число жертв Голодомора - 3,9 млн. Цифры предоставлены Украинским институтом демографии. Это около 13% населения тогдашней Украины. После этого масштабного и профессионального пересчета количество жертв Голодомора не проводилось. И, как видим, экспертиза 2020 года оказалась фальсификатом".

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Напомним, ранее некоторые ученые заявили о фальсификации в издании, осуществленном под эгидой Музея Голодомора. Они указывают на целый ряд явных фальсификаций данных и считают, что трехкратное завышение реального количества умерших через Голодомор подрывает доказательность самого факта геноцида. Факты подлога подтвердил издатель книги и бывшие сотрудники музея.

1 декабря более сотни известных историков, ученых, журналистов и общественных деятелей обратились с письмом к власти с призывом не допустить сознательных фальсификаций, которые осуществляет Музей Голодомора. В частности, свою подпись поставили профессор Украинского Католического Университета Ярослав Грицак, профессор истории и славистики в Университете Виктории (Канада) Сергей Екельчик, один из ведущих исследователей Голодомора Станислав Кульчицкий, директор Украинского научно-исследовательского и образовательного центра изучения Голодомора Людмила Гриневич.

В свою очередь, Национальный музей Голодомора-геноцида обнародовал обращение, в котором отверг обвинения в фальсификациях. Письмо подписали директор Музея Олеся Стасюк, профессора Владимир Сергийчук и Василий Марочко, советский диссидент Семен Глузман. Обращение также подписали десятки общественных деятелей, около половины которых представляют "Национальный корпус".