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Кабмин запускает пилотный проект "Электронная очередь пересечения границы", - Шмыгаль

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Кабмин запускает пилотный проект "Электронная очередь пересечения границы", - Шмыгаль
Кабинет министров дал старт новому экспериментальному проекту "Электронная очередь пересечения границы", который позволит заранее бронировать время для оформления документов в пунктах пропуска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Фейсбуке.

"Пройти оформление на границе скоро можно будет в удобное время. На этой неделе правительство дало старт экспериментальному проекту "Электронная очередь пересечения границы". Благодаря такой инициативе можно будет забронировать время оформления в пунктах пропуска. Также для улучшения комфорта будут созданы новые зоны ожидания", - написал Шмыгаль.

Он отметил, что введение "Электронной очереди" будет способствовать уменьшению очередей из автомобилей на границах, сэкономит время для бизнеса, а также улучшит имидж Украины.

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Топ комментарии

  • Гундяй Крестовоздвиженский
    спочадку відстоюєш у електронній черзі, а потім їдеш - і стоїш у фізичній
    зручно
  • Sophia-Maria Duglass
    Хтось готує собі ЗЕЛЕНИЙ КОРИДОР 😀😀
  • Sophia-Maria Duglass
    Вообще цирк- все себе чиновники хотят без очереди .
    Вот стоят авто в очереди в ЕС - тут такое крутое мимо всех по електроноой записи ? Кабмин ОФУЕЛ .

    Такой цирк В ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СТРАНАХ отсутствует
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