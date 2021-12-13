У замглавы МВД Гогилашвили российский паспорт и судимость в РФ. ДОКУМЕНТ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на документы, переданные в распоряжение редакции источником из РФ.
Так, согласно документам, Гогилашвили родился в Грузии 26 декабря 1973 года. У него есть действующий паспорт Российской Федерации. Гогилашвили получил паспорт гражданина Российской Федерации (номер 6004 531705) 12 ноября 2003 года в Ленинском районе Ростова-на-Дону. 14 июня 2012 г. он получил новый паспорт гражданина Российской Федерации (номер 6012 157035). Также он имеет загранпаспорт РФ.
Кроме того, ему принадлежит индивидуальный налоговый номер гражданина РФ (616404621705).
4 сентября 1998 года Гогилашвили был осужден на 5 лет по статье – 15 ч.2 147 (подделка документов).
Имеет индивидуальный личный счет застрахованного лица, на котором накоплен пенсионный капитал, сформированный из страховых взносов за период 2002 – 2014 годы в размере 5,5 тыс. российских рублей.
Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.
После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.
Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.
Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.
Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.
12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.