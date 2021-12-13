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У замглавы МВД Гогилашвили российский паспорт и судимость в РФ. ДОКУМЕНТ

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В распоряжении Цензор.НЕТ оказались документы из российской базы данных, согласно которым заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили имеет действующий паспорт гражданина Российской Федерации и индивидуальный налоговый номер, а также привлекался к уголовной ответственности в 1998 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на документы, переданные в распоряжение редакции источником из РФ.

Так, согласно документам, Гогилашвили родился в Грузии 26 декабря 1973 года. У него есть действующий паспорт Российской Федерации. Гогилашвили получил паспорт гражданина Российской Федерации (номер 6004 531705) 12 ноября 2003 года в Ленинском районе Ростова-на-Дону. 14 июня 2012 г. он получил новый паспорт гражданина Российской Федерации (номер 6012 157035). Также он имеет загранпаспорт РФ.

Кроме того, ему принадлежит индивидуальный налоговый номер гражданина РФ (616404621705).

4 сентября 1998 года Гогилашвили был осужден на 5 лет по статье – 15 ч.2 147 (подделка документов).

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Имеет индивидуальный личный счет застрахованного лица, на котором накоплен пенсионный капитал, сформированный из страховых взносов за период 2002 – 2014 годы в размере 5,5 тыс. российских рублей.

У замглавы МВД Гогилашвили российский паспорт и судимость в РФ 01
У замглавы МВД Гогилашвили российский паспорт и судимость в РФ 02
У замглавы МВД Гогилашвили российский паспорт и судимость в РФ 03
У замглавы МВД Гогилашвили российский паспорт и судимость в РФ 04
У замглавы МВД Гогилашвили российский паспорт и судимость в РФ 05
У замглавы МВД Гогилашвили российский паспорт и судимость в РФ 06
У замглавы МВД Гогилашвили российский паспорт и судимость в РФ 07
У замглавы МВД Гогилашвили российский паспорт и судимость в РФ 08
У замглавы МВД Гогилашвили российский паспорт и судимость в РФ 09
У замглавы МВД Гогилашвили российский паспорт и судимость в РФ 10
У замглавы МВД Гогилашвили российский паспорт и судимость в РФ 11
У замглавы МВД Гогилашвили российский паспорт и судимость в РФ 12
У замглавы МВД Гогилашвили российский паспорт и судимость в РФ 13
У замглавы МВД Гогилашвили российский паспорт и судимость в РФ 14
У замглавы МВД Гогилашвили российский паспорт и судимость в РФ 15
У замглавы МВД Гогилашвили российский паспорт и судимость в РФ 16
У замглавы МВД Гогилашвили российский паспорт и судимость в РФ 17
У замглавы МВД Гогилашвили российский паспорт и судимость в РФ 18
У замглавы МВД Гогилашвили российский паспорт и судимость в РФ 19
У замглавы МВД Гогилашвили российский паспорт и судимость в РФ 20
У замглавы МВД Гогилашвили российский паспорт и судимость в РФ 21

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

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Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.

Топ комментарии

  • Владимир Парфянов
    Українські журналісти, використовуючи свої російські джерела, за два дні (!!!) виконали роботу, яку мала зробити Служба безпеки УКраїни та Міністерство внутрішніх справ України перед призначенням довбойоба Гогілашвілі на посаду заступника Міністра... Отакі у нас спецслужби та правоохоронні органи...
  • Mykhaylo Yeroshenko 94cf8af1
    Какие же они мудаки
  • Danilo Kosmina 10be22a1
    зеля - злокачественное, пока что мелкое, пятно на теле Украины..
    если эту хйню не удалить - у Украины большие проблемы, разрастание которых по экспоненте мы ужеинаблюдаем..
    и да, спасибА дебилам выбравшим и жрущим с удовольствием это говно.. вашим детям тоже будет пофиг на вас, жлобов...
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