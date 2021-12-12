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Гогилашвили такой не один. Многие попали на важные должности из-за приближенности к Зеленскому или "Кварталу", - Бигус. ВИДЕО

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Гогилашвили такой не один. Многие попали на важные должности из-за приближенности к Зеленскому или "Кварталу", - Бигус. ВИДЕО
Многие попали на важные должности не из-за навыков, а из-за приближенности к президенту Владимиру Зеленскому или "Кварталу". И именно это дает им чувство безнаказанности.

Об этом журналист-расследователь Денис Бигус пишет на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Многие люди попали на важные должности не из-за навыков, а из-за приближенности к Зеленскому или "Кварталу". И именно это дает им ощущение безнаказанности.

Гогилашвили такой не один. Многие попали на важные должности из-за приближенности к Зеленскому или Кварталу, - Бигус 01 Вы же помните, как ради мужа сотрудницы "Квартала" (снимавшегося в российском телешоу) создали руководящую должность в "Укрзализныце"?

Гогилашвили такой не один. Многие попали на важные должности из-за приближенности к Зеленскому или Кварталу, - Бигус 01 Как дочь преподавателя Зеленского попала в АМКУ?

Гогилашвили такой не один. Многие попали на важные должности из-за приближенности к Зеленскому или Кварталу, - Бигус 01 Или муж бухгалтера "Квартала" с его невероятными карьерными успехами в разведке.

Гогилашвили такой не один. Многие попали на важные должности из-за приближенности к Зеленскому или Кварталу, - Бигус 01 Или же подруга супруги президента и экс-менеджер компании Ахметова, возглавившая Антимонопольный.

Гогилашвили такой не один. Многие попали на важные должности из-за приближенности к Зеленскому или Кварталу, - Бигус 01 И старый знакомый семьи Зеленских Мецгер. Куда же без него?

Читайте также: Замминистра МВД Гогилашвили имеет действующий паспорт гражданина РФ и российский ИНН, - Центр журналистских расследований. ФОТО

Как работает карьерный лифт только для избранных, рассказывается в сюжете "Братство "Квартала" Максим Опанасенко.

А пока Зеленский призывает уволить Гогилашвили, а Монастырский осторожно начинает "внутреннее расследование", остается только делать ставки. Нет, не о судьбе Гогилашвили, о том, кто из друзей президента "удивит" следующим", - пишет Бигус.

 

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.

Топ комментарии

  • Vovcheg Zak
    свєзло шо хоть прєзідєнт у нас умний і проффєсіанальний, а нікакойта шут-дурачок
  • Sharl
    Боже кого мы выбрали в гаранты??? Людей не имеющих никакого отношения ни к Майдану ни к АТО ни к украинцам (они в это время в мацкве сватов снимали и на корпоративах бабло рубили). Ну и что вы теперь хотите??? Зеля, этот Гога тебе кто? За что ты ему державный орден «за заслуги» дал??? Он пробыл на посаде менее полугода и получил орден, за что??? Кровь мешками проливал или в тыл противника за языком лазил? Я уверен что и пистолетов наградных у него больше чем у депутата Кивы. Вот вам шановни, кумовство и протекционизм с коррупцией в своём лучшем проявлении! Хлопайте в ладоши дятлы 73%-центные!
  • Ksenia VB
    В Порошенка прийшли ПРОФЕСІОНАЛИ.
    А не оце паскудство.
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