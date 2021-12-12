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Главы МИД стран "Большой семерки" предупредили РФ о "серьезных последствиях" и "значительной цене" в случае нападения на Украину, - заявление

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Главы МИД стран "Большой семерки" предупредили РФ о "серьезных последствиях" и "значительной цене" в случае нападения на Украину, - заявление
Главы МИД стран "Большой семерки" (G7) в воскресенье, 12 декабря, призвали Россию соблюдать международные обязательства и транспарентность военной активности, а также предупредили о серьезных последствиях в случае нападения на Украину.

Об этом говорится в заявлении, выпущенном по итогам встречи в Ливерпуле, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Любое применение силы для изменения границ запрещено международным правом. Россия не должна сомневаться, что любая военная агрессия в отношении Украины повлечет за собой серьезные последствия и значительную цену", - говорится в документе.

Страны также призвали Россию "снизить уровень эскалации, использовать дипломатические каналы и соблюдать свои международные обязательства".

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Встреча глав МИД "Большой семерки" проходит на выходных в Ливерпуле на фоне обострения международной обстановки, связанной с обеспокоенностью западных стран в связи с перемещениями российских военных на границе с Украиной. Западные страны считают, что Россия может планировать вторжение в Украину и грозят санкциями в случае, если это произойдет.

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Топ комментарии

  • Dust
    може сьомка вивісить цінник життів украців ?

    скажіть, не соромтесь, скільки коштує вбитий українець !
  • Iscatel Iscatel 232de754
    Та рашці глибоко нsratь на G7, ООН і тому подібні імпотентні організації. Вони планують в Україні забрати все те, чого їх МОЖЛИВО позбавлять у вигляді чергових мікросанкцій. Кацапи уже мають 8-річний досвід "впливу" глибокої стурбованості і надзвичайної схвильованості від даних організацій.
  • Ритта Рыжук
    "А Васька слушает ,да ест " !!!)))
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