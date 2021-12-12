Главы МИД стран "Большой семерки" предупредили РФ о "серьезных последствиях" и "значительной цене" в случае нападения на Украину, - заявление
Об этом говорится в заявлении, выпущенном по итогам встречи в Ливерпуле, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Любое применение силы для изменения границ запрещено международным правом. Россия не должна сомневаться, что любая военная агрессия в отношении Украины повлечет за собой серьезные последствия и значительную цену", - говорится в документе.
Страны также призвали Россию "снизить уровень эскалации, использовать дипломатические каналы и соблюдать свои международные обязательства".
Встреча глав МИД "Большой семерки" проходит на выходных в Ливерпуле на фоне обострения международной обстановки, связанной с обеспокоенностью западных стран в связи с перемещениями российских военных на границе с Украиной. Западные страны считают, что Россия может планировать вторжение в Украину и грозят санкциями в случае, если это произойдет.