С начала суток российские оккупанты 4 раза нарушили перемирие, - пресс-центр штаба ООС
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Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "Вблизи населенного пункта Талаковка враг вел огонь из противотанковых ручных гранатометов.
В направлении Крымского оккупанты произвели обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Попасной и Катериновки на Луганщине противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий неприятеля нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы".