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Выплата "ковидной тысячи" в Украине начнется вовремя, - Шмыгаль

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Выплата "ковидной тысячи" в Украине начнется вовремя, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров сделал все необходимое, чтобы начисление выплат полностью вакцинированным гражданам началось в срок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.

"С 19 декабря... стартует программа поддержки по выплате 1000 грн полностью вакцинированным лицам. На этой неделе правительство приняло все необходимые решения, чтобы программа заработала вовремя. На первом этапе проект будет доступен для украинцев в приложении "Дія". Подать заявку можно будет в несколько кликов при наличии зеленого сертификата", – написал Шмигаль.

Он уточнил, что для получения выплат необходимо сформировать виртуальную карту на выбор в одном из банков-партнеров.

"Этот процесс абсолютно бесплатный. После начисления 1000 грн средства можно будет использовать на определенный перечень услуг, таким образом поддержав бизнес, наиболее пострадавший от негативных последствий пандемии", - подчеркнул премьер.

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Топ комментарии

  • FT FT
    К сожалению у власти сегодня в приоритете поддержание игорного и развлекательного бизнеса а не какие то там фронты
  • Oleh57
    Я хочу перерахувати цю тисячу нашим бійцям на фронт. Хто знає як це зробити?
  • Frol Fedoroff
    Какая выплата? Что оно мелет? Выплата это когда деньги дают на руки., а это очередная афера от хе-проходимцев
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