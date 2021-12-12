Разведывательный самолет ВВС США RC-135 впервые совершил полет в небе Украины

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135 Rivet Joint 11 декабря несколько часов находился в небе над Украиной.

Об этом сообщило российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на западные авиационные ресурсы, передает Цензор.НЕТ.

Самолет радиоэлектронной разведки, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, утром 11 декабря вошел в воздушное пространство Украины в районе Волынской области. После он направился на восток, вдоль границы с Беларусью. Более четырех часов американский разведывательный самолет курсировал над Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областями.

Общее время пребывания самолёта в воздушном пространстве Украины составило более шести часов. Ранее эти самолёты не были замечены в украинском небе, применялись другие аппараты - стратегические беспилотники RQ-4 Global Hawk, которые, в частности, вели воздушную разведку вдоль линии столкновения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, отмечает Радио Свобода.

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Самолеты RC-135 Rivet Joint до последнего времени использовались в основном для ведения радиоэлектронной разведки у границ России в Черном море, в Балтийском и Северном регионах России.