В США и РФ назначат представителей для переговоров относительно ситуации вокруг Украины, а затем Байден и Путин проведут еще один разговор, - Песков
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Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин могут провести еще одну видеоконференцию в связи с обстановкой вокруг Украины.
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
Он напомнил, что во время разговора 7 декабря Путин и Байден договорились назначить доверенных представителей, которые продолжат "предметный разговор" о ситуации вокруг Украины.
"Президенты договорились, что после того, как вот эти доверенные представители поработают, им нужно будет еще раз переговорить, возможно, задействовав этот же видеоформат, он понравился двум президентам", - сказал Песков.
Напомним, переговоры между президентами США и России состоялись 7 декабря и продолжались более двух часов. На них они обсуждали Украину и другие темы.