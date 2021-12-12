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Украина до сих пор не вернула России активы бывшего СССР, - Путин

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Украина до сих пор не вернула России активы бывшего СССР, - Путин
Российский президент Владимир Путин заявляет, что несколько республик бывшего СССР до сих пор не передали России зарубежную собственность Советского Союза, что должны были сделать в обмен на погашение Россией их внешнего долга.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

"В 1993 году мы взяли на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза, за все бывшие союзные республики в расчете на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего Советского Союза. Долги мы за всех погасили, но далеко не все выполнили вот это обязательство о передаче нам зарубежных активов. Например, Украина этого до сих пор не сделала", - сказал он.

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Как отметил Путин, "в некоторых странах, где мы говорили о том, что мы выплатили долги за такие-то государства и нам причитаются их зарубежные активы, нам говорили: "Это ваша проблема. Вы идите и договаривайтесь с этими республиками, чтобы они не претендовали на эти активы".

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Топ комментарии

  • BanderaVbyv Moscoviyu
    Україна досі не повернула Росії активи колишнього СРСР, - Путін Джерело: https://censor.net/ua/n3304791

    Ти ох*рів П*дар*с - Х*йло путін?
    ДЕ ГРОЩІ ЗІ СБЕРБАНКУ - ДЕСЬ ПО 1000 БАКСІВ НА КОЖНОГО УКРАЇНЦЯ ? СОВОК РУХНУВ І ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНЦІВ У СБЕРБАНКУ ТЮ ТЮ В МАЦКВУ.
    Не кажу вже про те що паРаша як правопріємниця срср забрало собі всі валютно - золоті резерви, боргів тоді у совка не було, кацапи


  • Хорошего Вам Настроения
    Пнх!!!
  • Sophia-Maria Duglass
    Хай хутин не борзеет
    Московия при разделе забрала все имущество за рубежом и долги на себя. А это очень дорогая недвижимость в самых лучших местах мира ,
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