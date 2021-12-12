Немецкий чиновник заблокировал передачу Украине приобретенного через структуру НАТО противодронового оружия

Немецкий представитель в наблюдательном совете Агентства по поддержке и поставке (NSPA) заблокировал передачу Украине уже купленных ею через эту структуру НАТО и оплаченных противодроновых винтовок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA. Источники издания говорят, что украинская сторона поднимала этот вопрос даже во время последнего визита Меркель в Киев, но проблема не была решена.

"История очень показательна и демонстрирует общее отношение и подходы предыдущего руководства Германии и, боюсь, так же и нового правительства в отношении предоставления, а точнее, непредоставления Украине оборонного вооружения. Жаль, но относительно случая, который вы упомянули, насколько мне известно, официальные объяснения этой позиции предоставлены не были", - сказал в интервью ZN.UA посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Он добавил, что неформально же были переданы сигналы о том, что, мол, подобное вооружение потенциально может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии разграничения, привести к более масштабным столкновениям.

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Это главная линия аргументации, которую мы неофициально слышим в течение последних лет как оправдание резкого отказа официального Берлина в предоставлении Украине оружия с целью укрепления нашей обороноспособности, сказал Мельник.

"Изменится ли это отношение Берлина при новом правительстве? Думаю, было бы слишком оптимистично ожидать, что у кабинета канцлера Олафа Шольца будет какой-то другой курс. Я очень хотел бы ошибаться, но боюсь, что эта железобетонная позиция, с моральной точки зрения не выдерживающая критики, будет сохранена. И это очень плохо, ведь подобное морализаторство абсолютно странное, когда нам отвечают, что, дескать, это может быть использовано россиянами для того, чтобы поставить под вопрос посредническую миссию Берлина в рамках N4. Это абсолютно нелогичные аргументы. И это очень разочаровывает, поскольку для нас именно сейчас наступил, если хотите, момент истины, пришло время понять, кто является настоящим другом не только на словах, но и на деле", - добавил украинский посол, отметив, что мы не теряем надежды.

Он рассказал, что посольство будет убеждать немцев, что это оружие не для провокаций, а для сдерживания агрессии и спасения жизни.

"И в дальнейшем будем убеждать наших немецких партнеров в том, что дополнительные средства радиоэлектронной борьбы или какие-либо другие виды оборонного вооружения, которые каждый день спасают жизни украинцев, - это не для провокаций, а ради сдерживания новой агрессии и для быстрого завершения этой кровавой войны. Кстати, предоставление Киеву оружия для самозащиты усилило бы позиции официального Берлина и для продвижения посреднической миссии, которая сейчас, к сожалению, находится в тупике", - подчеркнул Мельник.

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Посол не уверен, что удастся быстро добиться радикальных изменений для того, чтобы Германия все же отошла от своей морально ничем не подкрепленной позиции.

"Но, думаю, некоторые шансы есть, в часности и благодаря визиту в Украину господина Габека, являющегося лидером Партии зеленых и сейчас занявшего должность вице-канцлера, министра экономики и защиты климата", - резюмировал посол.