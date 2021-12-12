Немецкий чиновник заблокировал передачу Украине приобретенного через структуру НАТО противодронового оружия
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA. Источники издания говорят, что украинская сторона поднимала этот вопрос даже во время последнего визита Меркель в Киев, но проблема не была решена.
"История очень показательна и демонстрирует общее отношение и подходы предыдущего руководства Германии и, боюсь, так же и нового правительства в отношении предоставления, а точнее, непредоставления Украине оборонного вооружения. Жаль, но относительно случая, который вы упомянули, насколько мне известно, официальные объяснения этой позиции предоставлены не были", - сказал в интервью ZN.UA посол Украины в Германии Андрей Мельник.
Он добавил, что неформально же были переданы сигналы о том, что, мол, подобное вооружение потенциально может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии разграничения, привести к более масштабным столкновениям.
Это главная линия аргументации, которую мы неофициально слышим в течение последних лет как оправдание резкого отказа официального Берлина в предоставлении Украине оружия с целью укрепления нашей обороноспособности, сказал Мельник.
"Изменится ли это отношение Берлина при новом правительстве? Думаю, было бы слишком оптимистично ожидать, что у кабинета канцлера Олафа Шольца будет какой-то другой курс. Я очень хотел бы ошибаться, но боюсь, что эта железобетонная позиция, с моральной точки зрения не выдерживающая критики, будет сохранена. И это очень плохо, ведь подобное морализаторство абсолютно странное, когда нам отвечают, что, дескать, это может быть использовано россиянами для того, чтобы поставить под вопрос посредническую миссию Берлина в рамках N4. Это абсолютно нелогичные аргументы. И это очень разочаровывает, поскольку для нас именно сейчас наступил, если хотите, момент истины, пришло время понять, кто является настоящим другом не только на словах, но и на деле", - добавил украинский посол, отметив, что мы не теряем надежды.
Он рассказал, что посольство будет убеждать немцев, что это оружие не для провокаций, а для сдерживания агрессии и спасения жизни.
"И в дальнейшем будем убеждать наших немецких партнеров в том, что дополнительные средства радиоэлектронной борьбы или какие-либо другие виды оборонного вооружения, которые каждый день спасают жизни украинцев, - это не для провокаций, а ради сдерживания новой агрессии и для быстрого завершения этой кровавой войны. Кстати, предоставление Киеву оружия для самозащиты усилило бы позиции официального Берлина и для продвижения посреднической миссии, которая сейчас, к сожалению, находится в тупике", - подчеркнул Мельник.
Посол не уверен, что удастся быстро добиться радикальных изменений для того, чтобы Германия все же отошла от своей морально ничем не подкрепленной позиции.
"Но, думаю, некоторые шансы есть, в часности и благодаря визиту в Украину господина Габека, являющегося лидером Партии зеленых и сейчас занявшего должность вице-канцлера, министра экономики и защиты климата", - резюмировал посол.