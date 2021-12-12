Новости • Операция Объединенных сил, Война

Армия РФ применяет дистанционное минирование на Донбассе - травму получил украинский военный, - ОТУ "Північ"

3 57016
Армия РФ применяет дистанционное минирование на Донбассе - травму получил украинский военный, - ОТУ "Північ"
В воскресенье, 12 декабря, минно-взрывную травму получил 49-летний лейтенант Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу ОТУ "Північ".

Раненого эвакуировали в военный госпиталь, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние военнослужащего медики оценивают как средней тяжести.

"Как выяснилось во время осмотра раненого, противник на линии огневого столкновения применяет дистанционное минирование пластиковыми минами, которые запрещены международными конвенциями из-за причинения значительных страданий пострадавшему как при взрыве на этом взрывном устройстве, так и при извлечении осколков из тела раненого".

Читайте также: С начала суток российские оккупанты 4 раза нарушили перемирие, - пресс-центр штаба ООС

По этому случаю будет проведено расследование, материалы которого вместе с обломками взрывного устройства, извлеченными из тела пострадавшего, будут предоставлены международным наблюдательным организациям", - говорится в сообщении.

Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Швидкого одужання нашому захисникові.
  • olele
    Дід Микола@DidMykola2

    В Україні війна...
    Але ви не зможете передати "вовину тисячу" на допомогу ЗСУ чи навіть допомогти пораненим бійцям у лікарні.
    В Україні щодня тисячі хворіють на Ковід і сотні помирають.
    Але ви не зможете купити за "вовину тисячу" ліки.
    Зате зможете купити квиток на 95 Квартал.
  • Alexey Chernyavsky
    Да верховному главное чтобы Шефир или лысый не пострадали, а до защитников ему по фонарю.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости