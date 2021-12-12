Новости • Агрессия России против Украины, Война

"Северный поток-2" должен использоваться для давления на РФ, - Блинкен

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"Северный поток-2" должен использоваться для давления на РФ, - Блинкен
В случае нового нападения России на Украину запуск "Северного потока-2" маловероятен.

Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC "Meet the Press", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"Очень маловероятно или трудно увидеть, что это произойдет (запуск "Северного потока-2". - Ред.), если Россия возобновит свою агрессию против Украины. И действительно это источник давления на Россию, поскольку президент Путин хочет видеть, как газ течет по этому трубопроводу", - сказал чиновник.

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Топ комментарии

  • olele
    "Нам потрібні санкції проти Росії.
    Друге - Україні потрібен План дій щодо членства в НАТО.
    По-третє, нам потрібні поставки з Європи, в тому числі з Німеччини, летальної оборонної зброї.
    Ми не збираємося цим атакувати російські війська на території Росії, це неможливо. Але коли російські ВПС бомбардують українські території, нам потрібні протиповітряні ракети. Також бойові дрони та радари.
    Путін повинен знати, що ціна атаки буде високою і що він програє війну на внутрішньому фронті", - сказав Петро Порошенко.

    "Це стосується насамперед нового федерального уряду: санкції проти "Північного потоку-2". Введення цього газопроводу в експлуатацію було б запрошенням Путіна атакувати українські газотранспортні магістралі. "Північний потік" є проблемою для європейської та глобальної безпеки", - сказав п'ятий президент. - https://newsua.one/news-politics/58466-poroshenko-zaklikav-evrosoyuz-i-nato-nadati-ukraini-obo.html
  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Ритта Рыжук
    Це все завдяки євротолерастам !!! Це ще вийде їм боком ,а можливо і раком !!!)))
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