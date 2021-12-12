"Северный поток-2" должен использоваться для давления на РФ, - Блинкен

В случае нового нападения России на Украину запуск "Северного потока-2" маловероятен.

Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC "Meet the Press", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"Очень маловероятно или трудно увидеть, что это произойдет (запуск "Северного потока-2". - Ред.), если Россия возобновит свою агрессию против Украины. И действительно это источник давления на Россию, поскольку президент Путин хочет видеть, как газ течет по этому трубопроводу", - сказал чиновник.

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