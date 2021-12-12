Жители оккупированных Донбасса и Крыма, которых заставивили получить паспорта РФ, не потеряют гражданство Украины, - "слуга народа" Вениславский

Украина не признает действующими российские паспорта, выданные насильственным путем гражданам Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и оккупированном Крыму. Поэтому на этих граждан не распространяются положения закона о множественном гражданстве.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил депутат "Слуги народа", представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ.

"Государство Украина не признает факт иностранного гражданства (в этом случае российского), которое лица получили насильственным путем, были вынуждены пойти на это в силу определенных угроз для их свободы, жизни, для нормального существования на временно оккупированных территориях. Мы считаем, что эти действия [России] нарушают международные стандарты в области прав человека, Всеобщую декларацию прав человека, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, то есть последствий за собой влечь не будут", - пояснил народный депутат.

Он добавил, что если после возвращения под юрисдикцию Украины временно оккупированных территорий граждане заявят, что их фактически принудили принять российское гражданство, то никаких негативных последствий для украинского гражданства у них не будет.

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Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты касательно множественного гражданства. Вениславский напомнил, что в базовом законопроекте четко сказано, что не может быть двойного гражданства со страной-оккупантом, страной-агрессором.

"То есть не может иметь гражданин Украины одновременно гражданство Российской Федерации", - подчеркнул он.