Из-за пандемии коронавируса более полумиллиарда человек могут столкнуться с крайней бедностью, - ООН
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ООН.
Как отмечается, пандемия привела к перебоям в предоставлении медицинских услуг и вызвала чрезмерное напряжение в системах здравоохранения. В этой связи впервые в течение десятилетия снизился охват населения иммунизацией, а смертность от туберкулеза и малярии возросла.
Пандемия COVID-19, скорее всего, остановит глобальный прогресс в направлении всеобщего охвата населения мира услугами здравоохранения.
В отчетах, опубликованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Всемирным банком, говорится, что более полумиллиарда человек сталкиваются с крайней бедностью, потому что им приходится платить за медицинские услуги из собственного кармана.
Пандемия также спровоцировала худший экономический кризис с 1930-х годов, из-за чего людям становится все труднее оплачивать спасающую жизнь медицинскую помощь.
Еще до пандемии полмиллиарда человек оказались на грани крайней бедности из-за выплат за медицинское обслуживание. В ООН ожидают, что сейчас эта цифра значительно выше и дальше будет расти.