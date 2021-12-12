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Из-за пандемии коронавируса более полумиллиарда человек могут столкнуться с крайней бедностью, - ООН

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Из-за пандемии коронавируса более полумиллиарда человек могут столкнуться с крайней бедностью, - ООН
Согласно выводам ВОЗ и Всемирного банка, пандемия COVID-19 может остановить два десятилетия глобального прогресса на пути всемирного охвата услугами здравоохранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ООН.

Как отмечается, пандемия привела к перебоям в предоставлении медицинских услуг и вызвала чрезмерное напряжение в системах здравоохранения. В этой связи впервые в течение десятилетия снизился охват населения иммунизацией, а смертность от туберкулеза и малярии возросла.

Пандемия COVID-19, скорее всего, остановит глобальный прогресс в направлении всеобщего охвата населения мира услугами здравоохранения.

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В отчетах, опубликованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Всемирным банком, говорится, что более полумиллиарда человек сталкиваются с крайней бедностью, потому что им приходится платить за медицинские услуги из собственного кармана.

Пандемия также спровоцировала худший экономический кризис с 1930-х годов, из-за чего людям становится все труднее оплачивать спасающую жизнь медицинскую помощь.

Еще до пандемии полмиллиарда человек оказались на грани крайней бедности из-за выплат за медицинское обслуживание. В ООН ожидают, что сейчас эта цифра значительно выше и дальше будет расти.

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Топ комментарии

  • Alexander Tsvelikh
    Везде в мире идёт то же самое "клиническое испытание".
    Педалик уже заработал себе пожизненку, запрещая непроколотым ездить на общественном транспорте и выгоняя людей с работы: Конвенция по Предотвращению Геноцида чётко определяет запрет людям заработать себе на жизнь как геноцид. Можете найти полный её текст на английском: Convention on Prevention of Genocide and Punishment for the Crime of Genocide.
  • Alexander Tsvelikh
    Пункт (с), лапоть. Если тебе запрещено работать, ты умрёшь от голода.
    Проблема с твоей "логикой" в том что шмурдяки, которые сейчас всем колют, имеют статус экспериментальных. Открываем Нюрнбергский кодекс, и читаем пункт 1. Так понятно ? Принудительное введение в человеческий организм экспериментальных субстанций является преступлением против человечества, и наказуемо повешением.
  • Kozak Slovak
    Я дякую Вам за Вашу дуже змістовну думку. Якщо Ви не розумієте, що під соусом з медичної турботи подається фашизм і тотальний контроль, то мені дуже прикро. Особливо тому, що права людині, її свободи виборювались останні 200 років і це була важка боротьба, яку вели і мої і Ваші предки. А зараз хитрожопі "бізнесмени" отримали можливість все це згорнути. Дивно, що багато людей цього не розуміють.
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