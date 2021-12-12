Блинкен убежден, что Минские соглашения – способ разрядить кризис на востоке Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече глав МИД "Большой семерки" в Ливерпуле согласовывал с европейскими союзниками совместные действия в ответ на усиление напряжения на украинско-российской границе.

Об этом он сообщил в интервью американскому каналу NBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Я здесь, в Ливерпуле, со странами "Большой семерки". Они все одинаково решительны в своем обязательстве противостоять российской агрессии, в идеале, сдержать и предотвратить ее. И мы также четко дали понять, что будут серьезные последствия, если Россия повторит "акты агрессии против Украины", - заявил Блинкен.

На вопрос ведущего программы, прислушается ли Путин к международному сообществу, Блинкен ответил: "Увидим в дни и недели впереди". Позже в разговоре он добавил: "Мы должны увидеть, что он (Путин. - Ред.) не только получил это сообщение, но и ответил на него".

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"И есть еще один путь впереди. Это то, что президент США предложил президенту Путину, и я сделал то же самое со своим российским коллегой и другими, это дипломатия. Россия и Украина много лет назад договорились о том, что называется Минскими соглашениями, способ разрядить кризис на востоке Украины, вернуть Украине границу. Что мы хотели бы сейчас видеть, это фактически выполнение Россией своих обязательств по этому соглашению. Мы собираемся испытать это предложение вместе с нашими европейскими союзниками и партнерами и посмотрим, как отреагирует Россия", – рассказал дипломат.

Война в Украине, признал главный американский дипломат, это не только об Украине.

"Люди должны понять, что Украина важна и мы решительны в своей преданности ее суверенитету и территориальной целостности. Но здесь на кону поставлено нечто большее, это основные правила международной системы. Это правила, которые говорят, что одна страна не может изменить границы другой страны силой, одна страна не может диктовать другой стране свой выбор, свои решения во внешней политике, с кем она будет партнерами, одна страна не может осуществлять сферу влияния на другие. Это то, на что претендует Россия. И если мы оставим это безнаказанно, то вся система, которая обеспечивает стабильность и предотвращает войну, окажется под угрозой", - отметил госсекретарь США.

При этом Блинкен заверил, что США продолжают поддерживать Украину в ряде отраслей, в частности военной.

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"Мы продолжаем укреплять оборону Украины, чтобы она могла лучше защищаться, если Россия совершит акты агрессии. Мы также рассматриваем, что НАТО могло бы сделать, в случае необходимости, чтобы лучше себя защитить".

В итоге госсекретарь добавил, что для разрешения конфликта значительно важнее дипломатия, диалог и деэскалация.