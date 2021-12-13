Резников упрекнул Германию в блокировке поставок оружия Украине и работе над запуском "Северного потока-2", - Financial Times
Об этом Резников рассказал изданию Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
По его словам, в прошлом месяце Берлин наложил вето на закупку Украиной винтовок против дронов и противоснайперских систем через Агентство НАТО по поддержке и поставке. Хотя с тех пор Германия уступила винтовки, признав это оружие несмертельным.
Резников заявил, что, учитывая, что правительство Германии блокирует закупки летального оружия, Украина будет пытаться приобрести его с помощью двусторонних соглашений с союзниками, в частности США, Великобританией, Литвой и Францией.
Министр обороны также заявил, что находится в "очень оптимистическом настроении" в вопросе получения ракет и иного оборонного вооружения от США и других партнеров после переговоров. Однако пока не ясно, смогут ли такое оружие доставить достаточно быстро на фоне угрозы нового вторжения со стороны России.
Он также возразил, что Киев якобы испытал какое-то давление со стороны США относительно предоставления особого статуса или большей автономии оккупированным регионам Донбасса.
Резников заявил о несправедливости со стороны Германии, которая блокирует поставки оружия и продолжает работу над запуском российского газопровода "Северный поток-2".