Новости • Война

Резников упрекнул Германию в блокировке поставок оружия Украине и работе над запуском "Северного потока-2", - Financial Times

9 99640
Резников упрекнул Германию в блокировке поставок оружия Украине и работе над запуском "Северного потока-2", - Financial Times
Министр обороны Украины Алексей Резников обвинил Германию в блокировании поставок оружия Украине через НАТО, несмотря на угрозу нового вторжения со стороны России.

Об этом Резников рассказал изданию Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

По его словам, в прошлом месяце Берлин наложил вето на закупку Украиной винтовок против дронов и противоснайперских систем через Агентство НАТО по поддержке и поставке. Хотя с тех пор Германия уступила винтовки, признав это оружие несмертельным.

Резников заявил, что, учитывая, что правительство Германии блокирует закупки летального оружия, Украина будет пытаться приобрести его с помощью двусторонних соглашений с союзниками, в частности США, Великобританией, Литвой и Францией.

Министр обороны также заявил, что находится в "очень оптимистическом настроении" в вопросе получения ракет и иного оборонного вооружения от США и других партнеров после переговоров. Однако пока не ясно, смогут ли такое оружие доставить достаточно быстро на фоне угрозы нового вторжения со стороны России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канцлер Германии Шольц во время визита в Польшу планирует обсуждать наращивание войск РФ у границ Украины и "Северный поток-2"

Он также возразил, что Киев якобы испытал какое-то давление со стороны США относительно предоставления особого статуса или большей автономии оккупированным регионам Донбасса.

Резников заявил о несправедливости со стороны Германии, которая блокирует поставки оружия и продолжает работу над запуском российского газопровода "Северный поток-2".

Топ комментарии

  • Ольга Жмудовська
    Сподіваюсь, хоча б у Рєзнікова немає російського громадянства
  • Senator S 01a656ec
    В 2014 году НАТО запретило поставки оружия в Украину...Отдельные страны типа Чехия,Болгария, Литва отважились поставлять аккумулятоы,комплектующие,запчасти и прочих советский хлам к танкам и БТРам...на свой страх и риск...,взрывы на аоенных складах в Чехии и Болгарии были тогда совсем не случайны...,Христо Грозев сейчас расследует то мавзолейное дело Бошировых Петровых Путлера...
  • Ан Мур
    касапське громадянство - це ще не ознака зради. Це привід спецслужбам задуматися, для перевірок - але не більше того.
    Он, особистий перекладач Гройсмана Єжов не мав іншого громадянства, окрім нашого...
    Тим часом багато громадян РФ і РБ й досі воюють на фронті в добровольчих батальонах...
    Ні, це не показник зради.
    А от те, що - наприклад: операція наших розвідників по "Вагнеру" була злита - оце показник!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости