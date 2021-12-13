Нормандский формат следует использовать и дальше, это будет обсуждаться на заседаниях Европейского совета, - канцлер Германии Шольц

Германия стремится защитить роль Украины как транзитного маршрута для газа в Европу.

Об этом заявил новый канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Польшу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Политик отметил, что Европейский союз обеспокоен ситуацией у границ Украины и дал четко понять, что нарушение не обойдется без серьезных последствий.

"К этому относится и нормандский формат, который нужно и дальше использовать в качестве инструмента переговоров друг с другом. Жаль, что в прошлые годы развитие было не таким, как нам бы хотелось. Мы будем этот вопрос вместе обсуждать на заседаниях Европейского совета", - подчеркнул Шольц.

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Германия привержена защите роли Украины как транзитного маршрута для газа в Европу, заявил Шольц, поскольку передвижение российских войск вдоль границы с Украиной усилило давление на "Северный поток-2".