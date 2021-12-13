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Неврологическое состояние Саакашвили сложное: есть проблемы с передвижением и координацией, необходима специальная реабилитация, - врач

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Неврологическое состояние Саакашвили сложное: есть проблемы с передвижением и координацией, необходима специальная реабилитация, - врач
Личный врач бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Николоз Кипшидзе назвал состояние политика неудовлетворительным, считает, что для его лечения в военном госпитале в Гори необходима высококвалифицированная диагностика и передовые препараты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Состояние Михеила Саакашвили неудовлетворительное. У него общая слабость, добавились в последние два дня желудочные и кишечные проблемы. Необходимы высококвалифицированная диагностика и передовые препараты. Также выявлена анемия, которой у него до этого не было", - сказал Кипшидзе в воскресенье вечером после осмотра пациента.

При этом также осмотревший Саакашвили в воскресенье член альтернативного медицинского консилиума, созданного под эгидой Народного защитника Грузии, невролог Отар Тоидзе назвал неврологическое состояние экс-президента сложным, требующим его направления в психоневрологический реабилитационный центр.

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"Неврологическое состояние Михеила Саакашвили сложное. У него отмечается проблема передвижения, координации, смена настроения. Его неврологический статус говорит о необходимости специальной реабилитации. Ему нужно специальное учреждение, которое, я сомневаюсь, что найдется в Грузии" - сказал врач журналистам.

Он также сообщил, что Саакашвили принимал в Руставской тюрьме и в тюремной больнице психотропный препарат, который не следовало принимать, от которого его состояние ухудшилось.

"Думаем, что этот препарат ухудшил общий психологический и неврологический статус Михеила Саакашвили", - сказал Тоидзе.

Отвечая на вопрос журналистов о том, какова позиция Саакашвили в отношении возможного продолжения лечения за границей, невролог сказал, что тот категорически против.

"Саакашвили сказал мне, что он вернулся в Грузию, чтобы помочь своему народу, поэтому он должен остаться здесь", - отметил Тоидзе.

Ранее врачи официального медицинского консилиума, учрежденного Минюстом Грузии, сообщили журналистам, что психотропный препарат, который принимал Саакашвили в небольших дозах, был прописан ему голландским врачом после перенесенного в 2020 году заражения коронавирусной инфекцией и Саакашвили принимал его от бессонницы.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии, 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

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Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    Задовбали ви своїми Саакашвілі, Гогіашвілі... В нас що немає інших проблем? Що вони нормального зробили для України? Для Саакашвілі, коли напала Росія, наш президент Ющенко відправив військову техніку і поїхав разом з іншими президентами став у Тбілісі на площі, щоб московити не бомбили. А Саакашвілі, прибувши в Україні, пчав схвастатися, як він вивів Грузію в інший світ і отримавши посаду голови Одеської обладміністрації тільки їздив і піарився і почав виступати проти президента, який його покликав допомогти. Збирав якісь невдоволенні маси, брав "Жовтневий" і розгортав пусті палаточні містечка. Діяв на користь ворога. Понавозив з Грузії криміналітет... після того, як втратив наше громадянство, порушив кордон "прорвавши" його, бив прикордонників і при "зеленому" малоросу отримав високу посаду на якій не зробив нічогісінько, зато пішов з нашим паспортом порушувати закони в Грузії.
    Гогіашвілі, хто такий? охоронник депутата від "единоросів" Валуєва, громадянин росії, раніше засуджений... призначений зразу на посаду замміністра і не знаючи слова українською. Як він і ким був атестований? Чи ми будуємо новоросію? Реальний зек і бидло в поганах поліцейського мав допуск до секретів держави, зливав їх на московії і знущався над поліцейськими і Україною, точно так, як його "вождь" володя обзивав Україну і не сприймає її своєю. Вони "заточені" на росію.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Читай мокша уважно, там написано, що на площі був Ющенко з іншими президентами. Тобі до Ющенко далеко, твій Овощ ватік, ото тобі до нього.
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    все норм с ним. ломки...
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