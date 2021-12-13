"Красная линия" Москвы против вступления Украины в НАТО – это лишь часть российской "тактики салями" против Альянса, - Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил, что стратегия не провоцировать Россию не работает и не будет работать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Financial Times.

Министр оборонного ведомства назвал ошибочными опасения западных союзников противостоять президенту РФ Владимиру Путину с позиции силы.

"Не провоцировать Россию – эта стратегия не работает и не будет работать", – сказал он, напомнив, что Москва вторглась в Грузию после того, как Берлин и Париж блокировали путь страны к вступлению в НАТО в 2008 году.

По словам Резникова, "красная линия" Москвы против вступления Украины в НАТО была лишь частью российской "тактики салями" против Альянса.

"Я считаю, что США поняли эти угрозы. Они должны сохранить единство Альянса", – заявил министр.

Также читайте: Киев ожидает четких сигналов о единстве НАТО в вопросе нашего вступления в Альянс, - Стефанишина

Он также напомнил, что Россия вторглась в Грузию в 2008, хотя Германия и Франция блокировали вступление страны в НАТО. Тогда они тоже опасались, что могут Россию как-нибудь спровоцировать. Теперь Россия громко требует от Запада "гарантий", что там не примут Украину в НАТО.

Напомним, в начале декабря в МИД РФ заявили, что Россия настаивает на конкретных сроках выработки правовых гарантий нерасширения НАТО на восток.