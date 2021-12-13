"Красная линия" Москвы против вступления Украины в НАТО – это лишь часть российской "тактики салями" против Альянса, - Резников
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Financial Times.
Министр оборонного ведомства назвал ошибочными опасения западных союзников противостоять президенту РФ Владимиру Путину с позиции силы.
"Не провоцировать Россию – эта стратегия не работает и не будет работать", – сказал он, напомнив, что Москва вторглась в Грузию после того, как Берлин и Париж блокировали путь страны к вступлению в НАТО в 2008 году.
По словам Резникова, "красная линия" Москвы против вступления Украины в НАТО была лишь частью российской "тактики салями" против Альянса.
"Я считаю, что США поняли эти угрозы. Они должны сохранить единство Альянса", – заявил министр.
Он также напомнил, что Россия вторглась в Грузию в 2008, хотя Германия и Франция блокировали вступление страны в НАТО. Тогда они тоже опасались, что могут Россию как-нибудь спровоцировать. Теперь Россия громко требует от Запада "гарантий", что там не примут Украину в НАТО.
Напомним, в начале декабря в МИД РФ заявили, что Россия настаивает на конкретных сроках выработки правовых гарантий нерасширения НАТО на восток.