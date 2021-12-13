В Украине за сутки от COVID-19 умерли 188 человек, зафиксировано 4 073 новых случая заражения, 9 966 человек выздоровели

В Украине зафиксировано 4073 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 13 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 12 декабря в Украине:

зафиксировано 4 073 новых подтвержденных случая короновирусной болезни COVID-19 (из них детей – 377, медработников - 37);

53 291 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получил 16 551 человек, полностью иммунизированы – 36 740 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1 456 человек;

летальных исходов – 188;

выздоровели – 9 966 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 563 165 человек;

выздоровели – 3 205 879 человек;

летальных исходов – 91 215;

проведено ПЦР-тестирование – 16 306 176.

С начала вакцинальной кампании привито 14 131 445 человек, из них получили первую дозу – 14 131 443 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 457 651 человек. В общей сложности проведено 26 589 094 прививки", - рассказали в Минздраве.







