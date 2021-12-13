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Украина снова на втором месте в мире и Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

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Украина снова на втором месте в мире и Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 13 декабря в мире зарегистрировали 435 946 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 4190 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 270 431 176 случаев инфицирования, из них 435 946 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5322096 человек, из них 4190 за минувшие сутки.

Украина снова на втором месте в мире и Европе по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 243,1 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина снова на втором месте в мире и Европе по суточной смертности от COVID-19 02

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время следует отметить, что Украина занимает 16-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 10-ю, по летальным случаям - 2-ю в мире и Европе.

Украина снова на втором месте в мире и Европе по суточной смертности от COVID-19 03
Украина снова на втором месте в мире и Европе по суточной смертности от COVID-19 04

Топ комментарии

  • Лариса fb3d953c
    В Европе лечат человека в целом и в комплексе независимо от того есть у него коронавирус или нет, но лечение проводят по всем заболеваниям, а у нас лечат только коронавирус, а сопутствующий инсульт или инфаркт или онкологию не лечат, отделения позакрывали. Медицина окончательно развалена, какая тут может быть статистика?
  • Анатолий К 65c6a92d
    А на якому місці ми маємо бути? Ви подивіться які у нас міністри і заступники міністрів, якісь гопники і зеки і не тільки в МВС, а у всіх міністрерствах, без освіти, без стажу і навиків. То що від них чекати?
  • Сергей Якимец f3ff978b
    мазальтович, эта тенденция набирает обороты. не всем же ходить с желтыми звездами
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