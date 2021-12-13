"Северный поток-2" не соответствует нормам ЕС: при нынешнем положении дел он не может быть одобрен, - глава МИД Германии Бербок

По словам главы МИДа, сейчас газопровод не могут одобрить.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что российский газопровод "Северный поток-2" не может быть одобрен из-за несоответствия требованиям европейского энергетического законодательства. Об этом она сказала в интервью ZDF, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, в новом коалиционном соглашении закреплено, что к энергетическим проектам следует применять европейское право.

"А это означает, что при нынешнем положении дел этот трубопровод не может быть одобрен таким образом. Это связано с тем, что требования европейского энергетического законодательства не соблюдаются, а вопросы безопасности остаются открытыми", - сказала Бербок.

Глава МИД отметила, что суверенитет Украины является основой для любых действий со стороны ЕС.

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