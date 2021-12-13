Изменения в Конституцию в части децентрализации соответствуют духу Минских договоренностей, - Вениславский

Для завершения децентрализации необходимо внесение изменений в Конституцию. При этом данная реформа в Донецкой и Луганской областях полностью соответствует духу Минских договоренностей.

Об этом в эфире телеканала Дом сказал народный депутат от "Слуги народа", представитель президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что реформа децентрализации касается каждого гражданина Украины, так как она связана с населенным пунктом, в котором он проживает. Теперь населенные пункты входят в территориальные громады, и это новшество необходимо закрепить в Конституции.

Но уже сейчас, даже без изменений в Конституцию, принят и действует ряд законов касательно децентрализации, которые расширяют полномочия власти на местах, то есть громад. Однако для совершенствования условий их функционирования также необходимы изменения в Конституцию.

"И в этом году, и в следующем на поддержку органов местного самоуправления выделяются рекордные суммы денег. Но без фундаментальных изменений в Конституцию органы местного самоуправления и территориальные громады не всегда их могут использовать адекватно, по целевому назначению. Но как только мы примем изменения в Конституцию, это уже будет комплексная реформа децентрализации. Власть на местах получит и полномочия, и финансовые ресурсы, необходимые для их реализации. И, соответственно, граждане смогут более активно вовлекаться в принятие решений для улучшения жизни на местах", — пояснил Вениславский.

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Нардеп акцентировал, что реформа децентрализации также помогает в реализации Минских соглашений касательно Донецкой и Луганской областей.

"Сам факт принятия закона о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации будет полностью в фарватере выполнения Минских соглашений. В Минских соглашениях по поводу децентрализации сказано в целом, а не в отношении конкретных отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). То есть если мы полностью обеспечим процесс децентрализации во всех административно-территориальных единицах, то мы можем смело говорить, что выполнили условия Минских соглашений", — уточнил он.

"Особый статус в данном случае как раз будет неразрывно связан с большими полномочиями органов местного самоуправления на всей территории Украины. Мы решим эту проблему более глобально, и у наших политических оппонентов не будет аргументов, чтобы говорить о том, что мы каким-то образом сдаем интересы Украины или идем на поводу у страны-агрессора по выполнению Минских соглашений. Это будет общая ситуация для всей Украины", — добавил парламентарий.

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Вениславский отметил, что законопроект о внесении изменений в Конституцию прошел процесс обсуждения с представителями ассоциаций органов местного самоуправления всех уровней и экспертами. Вместе с тем есть несколько положений, которые требуют обсуждения уже в политическом аспекте в парламенте.

"Поскольку для утверждения законопроекта о внесении изменений в Конституцию нужно 300 голосов. Мы понимаем, что нужно провести предварительные консультации с нашими коллегами в парламенте, и в том числе с политической оппозицией, чтобы заручиться их поддержкой, либо учесть те пожелания, которые не будут на наш взгляд вредными для государства и для общества. И тогда мы можем этот законопроект выносить в зал [Рады на голосование]", — сказал он.

Вениславский сообщил, что на прошлой пленарной неделе всем народным депутатам Украины раздали итоговый свод всех предложений, обсуждений с комментариями.

"И объективно уже после Нового года мы сможем провести ряд консультаций и на следующей сессии есть надежда, что сможем отправить этот законопроект в Конституционный суд для получения заключения", — резюмировал он.