Сегодня начинают принимать заявки на выплату "тысячи Зеленского": инструкция. ВИДЕО

С сегодняшнего дня и по 29 декабря будут принимать заявки на выплату тысячи гривен за вакцинацию. В этой программе могут принять участие все вакцинированные старше 18 лет.