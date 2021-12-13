Сегодня начинают принимать заявки на выплату "тысячи Зеленского": инструкция. ВИДЕО
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С сегодняшнего дня и по 29 декабря будут принимать заявки на выплату тысячи гривен за вакцинацию. В этой программе могут принять участие все вакцинированные старше 18 лет.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, на на первом этапе тысячу гривен сможет получить каждый совершеннолетний украинец, который:
- прошёл полный курс вакцинации от COVID-19;
- оформил "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дія";
- оформил специальную картку "єПідтримка" в одном из банков, участвующих в программе (это можно сделать онлайн или в офлайн-отделении банка).
Как получить выплату
Согласно инструкциям, обнародованным Министерством цифровой трансформации, необходимо сделать следующие шаги:
- Оформить специальную карту єПідтримка в приложении банка или офлайн-отделении (бесплатно).
- Загрузить приложение "Дія" и авторизироваться в нем (важно обновить приложение, єПідтримка доступна, начиная с версии Дії 3.0.20 для iOS и 3.0.17 для Android).
- Убедиться, что у вас есть "зеленый" COVID-сертификат (или оформить его).
- Зайти в раздел Услуги.
- Найти услугу єПідтримка".
- Выбрать для выплаты карту "єПідтримка" (оформленную заранее).
- Ожидать зачисления денег от Минэкономики (их должны насчитать в течение 10 дней).