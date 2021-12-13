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Сегодня начинают принимать заявки на выплату "тысячи Зеленского": инструкция. ВИДЕО

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С сегодняшнего дня и по 29 декабря будут принимать заявки на выплату тысячи гривен за вакцинацию. В этой программе могут принять участие все вакцинированные старше 18 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, на на первом этапе тысячу гривен сможет получить каждый совершеннолетний украинец, который:

  • прошёл полный курс вакцинации от COVID-19;
  • оформил "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дія";
  • оформил специальную картку "єПідтримка" в одном из банков, участвующих в программе (это можно сделать онлайн или в офлайн-отделении банка).

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Как получить выплату

Согласно инструкциям, обнародованным Министерством цифровой трансформации, необходимо сделать следующие шаги:

  1. Оформить специальную карту єПідтримка в приложении банка или офлайн-отделении (бесплатно).
  2. Загрузить приложение "Дія" и авторизироваться в нем (важно обновить приложение, єПідтримка доступна, начиная с версии Дії 3.0.20 для iOS и 3.0.17 для Android).
  3. Убедиться, что у вас есть "зеленый" COVID-сертификат (или оформить его).
  4. Зайти в раздел Услуги.
  5. Найти услугу єПідтримка".
  6. Выбрать для выплаты карту "єПідтримка" (оформленную заранее).
  7. Ожидать зачисления денег от Минэкономики (их должны насчитать в течение 10 дней).
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Топ комментарии

  • Leon Renk bcc9a743
    Якби ви, зелебенські, вдавилися тією тисячою!
  • Ярослав Викторович
    Ну и главный вопрос: что делать категории 70+, у которых нет Дии?
  • Сергей Иванофф
    Я хочу перевести эти деньги на поддержку армии. На закупку медикаментов раненым, раз Минобороны не в состоянии это сделать! 8 млрд - это солидная поддержка общества!
    Создайте в этой Дии такую возможность!
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