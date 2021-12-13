Новости

ФСБ РФ заявила о задержании 106 "украинских неонацистов", двое из которых якобы готовили нападения на образовательные учреждения

21 19899
ФСБ РФ заявила о задержании 106 "украинских неонацистов", двое из которых якобы готовили нападения на образовательные учреждения
ФСБ России заявляет о задержанных в 37 российских регионах 106 якобы сторонниках "украинской неонацистской группировки "МКУ", двое из них подозреваются в якобы подготовке нападений на образовательные учреждения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Kotsnews.

"Группировка была создана гражданином Украины Егором Красновым, 2000 года рождения, объявленным в международный розыск", - заявили в ФСБ РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ФСБ РФ обвиняет корабль ВМС Украины "Донбасс" в создании угрозы в районе Керченского пролива

"В числе задержанных сторонников "МКУ" установлены три администратора интернет-сообществ этой организации, которые пропагандировали по указанию Краснова экстремистскую идеологию и призывали осуществлять насильственные акции. Еще двое задержанных подозреваются в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения", - добавили в ФСБ РФ.

"При этом в Пензенской области и Республике Коми прекращена преступная деятельность аффилированных с "МКУ" двух экстремистских групп численностью пять и восемь человек соответственно. По адресам их жительства изъяли гладкоствольное и нарезное гражданское охотничье оружие и боеприпасы к нему, пневматические пистолеты, охолощенные пистолеты и автоматы. В настоящее время проверяется информация о намерениях их переработки в боевые аналоги. Также изъято большое количество холодного оружия, баллончики со слезоточивым газом", - отметили в ФСБ РФ.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • A San
    Касапы , берегитесь теперь "мешков с сахаром" в подвалах. и внимательно следите за словами Жириновского
  • Vovcheg Zak
    да тут размах посірьознєй чим ІГІЛ і Талібан вмєстє взятыє🤣
  • Герхард
    Украинские нацисты в Пензе.

    Оно и понятно, хрен проверишь, что в той жопе Мира вобще происходит. Можно было там и инопланетян легко найти.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости