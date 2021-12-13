Гогилашвили должен сложить полномочия и быть уволенным. Готовим соответствующий запрос Монастырскому, - Железняк.

Заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили, устроившего в Донецкой области скандал на блокпосту, должны уволить из Министерства внутренних дел (МВД).

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат партии "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Парламентарий подчеркнул важность таких проверок на блокпостах рядом с зоной ООС, а также выразил благодарность правоохранителям, охраняющим эти локации.

"После такого поведения он (Александр Гогилашвили, - ред.) должен просто сложить свои полномочия и быть уволенным...Нормальная ли ситуация, когда вас останавливают? Да. Если я не ошибаюсь, это было на блокпосте в Мариуполе, это мой родной город. Меня там постоянно останавливают, когда я еду домой. Я, как глава фракции, могу, наверное, вести себя также, если следовать логике господина Гогилашвили, но я никогда не позволял себе с патрульными или на блокпосте, тем более, что это те ребята, которые нас защищают, такое поведение. Мне кажется, что нам надо становиться уже европейской страной не только географически, но и в политической культуре. Пусть слагает свои полномочия и идет заниматься тем, чем занимался до этого. Хочу выразить благодарность ребятам, которые были на блокпосте. Они выполняли свои обязанности, показали, что вопреки любому давлению будут и дальше их выполнять", — сказал нардеп.

Также смотрите: Гогилашвили получил гражданство Украины благодаря женитьбе, а в 2019 году фигурировал в уголовном производстве по сбыту наркотиков. ДОКУМЕНТ

Он также сообщил, что нардепы в МВД готовят запрос с обращением об увольнении Александра Гогилашвили.

"Мой заместитель Роман Костенко, которой представляет блок безопасности в нашей партии, он готовит запрос и обращение к министру (МВД, - ред.) с требованием уволить этого заместителя министра", — сказал Железняк.

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

Смотрите также: "Очень х#ево, что ты начальство не узнаешь! Ты что, тупой? Ох#ел?" - появилось еще одно видео разговора Гогилашвили с патрульными в Киеве. ВИДЕО

Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.