На территории гимназии при женском монастыре в РФ произошел взрыв: самодельную бомбу принес 18-летний парень, пострадали 7 детей

Утром 13 декабря местный житель проник на территорию Серпуховского женского монастыря в Подмосковье, пронес туда самодельную взрывчатку и привел ее в действие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Восемь человек пострадали, в том числе семеро детей.

"Сегодня около 08:00 мск в подмосковном Серпухове по улице Октябрьской, 40, на территории Серпуховского женского монастыря сработало самодельное взрывное устройство", - сказал собеседник агентства.

В результате взрыва повреждены двери расположенной в монастыре православной классической гимназии. Один из подростков госпитализирован.

Следователи проводят проверку по факту взрыва.

"13 декабря на территории женского монастыря в Серпухове неизвестный привел в действие взрывное устройство. На место происшествия немедленно выехали следователи и криминалисты ГСУ СК России в Московской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - рассказала представитель Главного следственного управления СК в Московской области Ольга Врадий.

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Как пишет российский "Интерфакс", по уточненным данным, пострадали семь детей. Шести предоставляется помощь на месте. Еще один подросток госпитализирован с минно-взрывными травмами конечностей.

Собеседник российского агентства рассказал, что устроивший взрыв Серпуховском женском монастыре был в прошлом воспитанником церковно-приходской школы при обители.

"По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений", - сказал источник.

По предварительным данным, во время учебы нападающий подвергался "буллингу".

По данным росСМИ, личность взрывателя установлена: им оказался 18-летний местный житель. По данным ГУ МВД РФ, он жив. Сообщается также, что сначала парень сидел на ступеньках с мачете в руках, а после взрыва попытался заползти в монастырь.