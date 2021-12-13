Путин сожалеет о "распаде исторической России под названием Советский Союз": Иногда мне приходилось подрабатывать таксистом

Президент России Владимир Путин сожалеет о распаде Советского Союза три десятилетия назад, считая крушение тоталитарного государства Советов — гибелью "исторической России".

В эфире одного из российских телеканалов Путин признался, что в тяжелые экономические времена, последовавшие за распадом СССР, ему приходилось подрабатывать таксистом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Это был распад исторической России под названием Советский Союз. Мы превратились в совершенно другую страну. И то, что создавалось 1000 лет, было в значительной степени утрачено. 25 миллионов россиян в новых независимых государствах внезапно оказались отрезанными от России. Произошла крупная гуманитарная катастрофа", — посетовал Путин, комментируя события 1991 года в рамках документального фильма под названием "Россия. Новая история".

Озвученные выводы Путина об утратах "созданного за тысячелетний период" несколько противоречат историческим данным, поскольку Российская империя была провозглашена Петром I только в 18 веке в 1721 году. Первые же упоминания о столице нынешней России — Москве доходят до 12 века.. Также Путин был не точен в формулировке о "25 миллионах россиян" — они не являлись гражданами РФ на момент распада СССР, имея опосредованное отношение к России только по титульно-национальному признаку.

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Путин также впервые описал, как лично на него повлияли тяжелые экономические времена, последовавшие за распадом Советского Союза, когда инфляция в России выражалась двузначными числами.

"Иногда мне приходилось подрабатывать и водить такси. Об этом неприятно говорить, но, к сожалению, это тоже имело место", — рассказал российский диктатор.

Путин, служивший в КГБ советских времен, ранее называл распад Советского Союза — "величайшей геополитической катастрофой 20-го века", но его новые комментарии показывают, что он рассматривал это, прежде всего, как неудачу для российской власти.