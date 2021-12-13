СНБО не собирается заслушивать НАБУ по поводу "Роттердама+". Заявление Данилова - треп, - Шабунин. ДОКУМЕНТ

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) не заслушивал и не планирует заслушать отчет Национального антикоррупционного бюро Украины по делу "Роттердам+".

Об этом пишет глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Шабунин на своей странице в Фейсбуке, информурует Цензор.НЕТ.

"СНБО НЕ собирается заслушивать НАБУ по Роттердаму+. Похоже, что заявление Секретаря СНБО было, извините, трепом", - написал он.

В опубликованном Шабуниным письме СНБО отметили, что по состоянию на 8 декабря 2021 отчет детективов НАБУ по ситуации в деле "Роттердам+" на рассмотрение СНБО не выносился.

"... Информация о возможной дате проведения заседания СНБО Украины относительно заслушивания отчета детективов НАБУ о ситуации по делу "Роттердам+" в Аппарате СНБО Украины отсутствует", - говорится в ответе.

Шабунин также процитировал секретаря СНБО Алексея Данилова от 10 ноября: "...мы в ближайшие дни, завтра-послезавтра, заслушаем представителей соответствующего силового органа НАБУ, что касается "Роттердам+".

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12 декабря ответ СНБО относительно заслушивания: "...Информация о возможной дате проведения заседания СНБО Украины относительно заслушивания отчета детективов НАБУ относительно ситуации по делу "Роттердам+" в Аппарате СНБО Украины отсутствует".

"Страна в войне. Секретарь Совета Национальной Безопасности и Обороны не отвечает за публичный базар в элементарном", – резюмировал Шабунин.

Напомним, ранее ВАКС сообщил, что предусмотренные законом сроки досудебного расследования по делу "Роттердам+", которое длилось с 2017 года, истекли.