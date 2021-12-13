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Зеленский ответил на петицию о "Большой стройке": все расходы программы будут выкладывать на открытом сайте

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Зеленский ответил на петицию о "Большой стройке": все расходы программы будут выкладывать на открытом сайте
Президент Владимир Зеленский поддержал петицию по информированию общества об источниках финансирования инфраструктурных проектов "Большой стройки".

Об этом говорится в официальном ответе на сайте Главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарю всех, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию и внимание к вопросу информирования об использовании средств, направляемых на финансирование проектов строительства и реконструкции объектов инфраструктуры", - сказал президент.

Он проинформировал, что распорядители бюджетных средств подают информацию на единый веб-портал использования публичных средств. Кроме того, президент напомнил, что бюджет наполняется не только из налоговых поступлений, но и от платы за административные услуги, приватизации, заимствований и т.д.

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Владимир Зеленский также отметил, что с момента вступления в должность стремится к максимально эффективному использованию средств налогоплательщиков, в частности в сферах, дающих наибольший мультипликационный эффект для национальной экономики.

За 2 года реализации президентской программы "Большая стройка" обновили более 13 тыс. километров дорог, 560 мостов, построили и капитально отремонтировали около 400 школ и детских садов, 25 бассейнов, 193 стадиона, 201 приемное отделение и 600 сельских амбулаторий.

"Благодаря масштабным государственным инвестициям в национальную инфраструктуру в 2020 году, Украина впервые за всю историю независимости смогла сдержать спад экономики в период рецессии на уровне ниже среднего по сравнению с ключевыми торговыми партнерами. Таким образом можно утверждать, что впервые за длительное время средства налогоплательщиков тратятся с максимальной экономической эффективностью", - добавил глава государства.

Он сообщил, что поддерживает предложение информировать общество об объемах и источниках выполнения проектов "Большой стройки", поэтому поручает правительству создать отдельный онлайн-ресурс.

"Считаю, что появление такого ресурса будет способствовать не только обеспечению прозрачности использования публичных средств, но станет стимулом для формирования в обществе культуры добросовестной уплаты налогов, а следовательно – будет способствовать выведению части экономики из тени", - подчеркнул президент Украины.

Напомним, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" к концу 2024 года обновят 24 тыс. дорог.

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Топ комментарии

  • Oleg Razin
    Таким чином, можна стверджувати, що вперше за тривалий час кошти платників податків витрачаються з максимальною економічною ефективністю Джерело: https://censor.net/ua/n3304849


    У меня остается несколько вопросов:
    1. Если это деньги плательщиков налогов, то какого хера это "программа президента Украины"? Окуенно быть героем за чужой счет!!!
    2. Кто ему дал право самостоятельно решать куда тратить наше бабло!?
    3. Надеюсь, что скоро все будет выложено не на специальном сайте, а в материалах уголовных дел!!!
  • Gal
    Ага, викладатимуть... колись... може... А можна просто сикнути зебуїнам межи очі.
  • сумний лошак
    суши футболку вова ....суши
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