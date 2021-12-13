Зеленский ответил на петицию о "Большой стройке": все расходы программы будут выкладывать на открытом сайте

Президент Владимир Зеленский поддержал петицию по информированию общества об источниках финансирования инфраструктурных проектов "Большой стройки".

Об этом говорится в официальном ответе на сайте Главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарю всех, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию и внимание к вопросу информирования об использовании средств, направляемых на финансирование проектов строительства и реконструкции объектов инфраструктуры", - сказал президент.

Он проинформировал, что распорядители бюджетных средств подают информацию на единый веб-портал использования публичных средств. Кроме того, президент напомнил, что бюджет наполняется не только из налоговых поступлений, но и от платы за административные услуги, приватизации, заимствований и т.д.

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Владимир Зеленский также отметил, что с момента вступления в должность стремится к максимально эффективному использованию средств налогоплательщиков, в частности в сферах, дающих наибольший мультипликационный эффект для национальной экономики.

За 2 года реализации президентской программы "Большая стройка" обновили более 13 тыс. километров дорог, 560 мостов, построили и капитально отремонтировали около 400 школ и детских садов, 25 бассейнов, 193 стадиона, 201 приемное отделение и 600 сельских амбулаторий.

"Благодаря масштабным государственным инвестициям в национальную инфраструктуру в 2020 году, Украина впервые за всю историю независимости смогла сдержать спад экономики в период рецессии на уровне ниже среднего по сравнению с ключевыми торговыми партнерами. Таким образом можно утверждать, что впервые за длительное время средства налогоплательщиков тратятся с максимальной экономической эффективностью", - добавил глава государства.

Он сообщил, что поддерживает предложение информировать общество об объемах и источниках выполнения проектов "Большой стройки", поэтому поручает правительству создать отдельный онлайн-ресурс.

"Считаю, что появление такого ресурса будет способствовать не только обеспечению прозрачности использования публичных средств, но станет стимулом для формирования в обществе культуры добросовестной уплаты налогов, а следовательно – будет способствовать выведению части экономики из тени", - подчеркнул президент Украины.

Напомним, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" к концу 2024 года обновят 24 тыс. дорог.