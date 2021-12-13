За неделю огонь унес жизни 52 человек, на водоемах погибли 10, - ГСЧС

За прошедшую неделю (с 06.12 по 12.12) во время пожаров погибли 52 человека, на водных объектах - 10.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресслужба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 300 чрезвычайных происшествий. В результате принятых мер спасены 39 человек.

Ликвидирован 801 пожар, спасены на пожарах 36 человек и не допущено уничтожение огнем 415 зданий и 37 ед. техники. На пожарах погибли 52 человека, ориентировочный ущерб, по оперативным данным, составляет 4 млн. 871 тыс. грн.

За неделю пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 348 выездов, в ходе которых выявлено, изъято и уничтожено 1 тыс. 953 взрывоопасных предмета.

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В течение недели на водных объектах погибли 10 человек.