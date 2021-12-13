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Полевой командир российско-оккупационных войск "бригады "Призрак" Шевченко хвастается в соцсетях врученной в Кремле медалью "За заслуги", - Казанский. ФОТО

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Полевой командир российско-оккупационных войск "бригады "Призрак" Шевченко хвастается в соцсетях врученной в Кремле медалью "За заслуги", - Казанский. ФОТО
Полевой командир российско-оккупационных войск "ЛНР" (начштаба так называемой "бригады "Призрак") Юрий Шевченко похвастался российской медалью "За заслуги перед родиной", которую ему вручили в Кремле.

Об этом пишет в Фейсбуке журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Шевченко - типичный "ихтамнет". Офицер армии РФ. В 2014 году приехал в Луганск из Ростовской области изображать восставшего шахтера. Номинально бригадой "Призрак" командовал уроженец Луганщины - Алексей Мозговой (надо же было изображать видимость "гражданской войны"). Россияне Юрий Шевченко, Алексей Марков, Петр Бирюков (все трое на фото, Шевченко в центре)", – отмечает он.

Полевой командир российско-оккупационных войск бригады Призрак Шевченко хвастается в соцсетях врученной в Кремле медалью За заслуги, - Казанский 01

"Как видим, никто уже не стесняется. Если раньше не афишировали награды от Путина за убийство украинцев, то теперь они сами гордо выкладывают их в соцсети. Потому что "позволили показывать". Вот такой "внутренний конфликт", - добавляет Казанский.

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Полевой командир российско-оккупационных войск бригады Призрак Шевченко хвастается в соцсетях врученной в Кремле медалью За заслуги, - Казанский 02
Полевой командир российско-оккупационных войск бригады Призрак Шевченко хвастается в соцсетях врученной в Кремле медалью За заслуги, - Казанский 03

Полевой командир российско-оккупационных войск бригады Призрак Шевченко хвастается в соцсетях врученной в Кремле медалью За заслуги, - Казанский 04

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