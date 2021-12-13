Сегодня Минздрав одобрит дополнительную дозу вакцины от COVID-19.
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Министр здравоохранения Виктор Ляшко сегодня подпишет приказ, позволяющий вводить дополнительную дозу вакцины против COVID-19.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Минздрава рассказал во время брифинга.
Ляшко подчеркнул, что речь идет именно о дополнительной дозе, а не бустерной.
"Дополнительная доза – это доза, которая вводится с целью достижения лучшей защиты у лиц, которые из-за состояния своего здоровья имеют более низкую эффективность вакцин по сравнению с эффективностью вакцины в общей популяции", – пояснил министр.
По его словам, Минздрав продолжает работу по доставке вакцин в Украину и планированию будущих поставок.