Сегодня Минздрав одобрит дополнительную дозу вакцины от COVID-19.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сегодня подпишет приказ, позволяющий вводить дополнительную дозу вакцины против COVID-19.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Минздрава рассказал во время брифинга.

Ляшко подчеркнул, что речь идет именно о дополнительной дозе, а не бустерной.

"Дополнительная доза – это доза, которая вводится с целью достижения лучшей защиты у лиц, которые из-за состояния своего здоровья имеют более низкую эффективность вакцин по сравнению с эффективностью вакцины в общей популяции", – пояснил министр.

По его словам, Минздрав продолжает работу по доставке вакцин в Украину и планированию будущих поставок.

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