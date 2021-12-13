Нардеп "Голоса" Костенко о Гогилашвили: "Таких людей не должно быть в Министерстве внутренних дел"

Народный депутат "Голоса", секретарь комитета по нацбезопасности Роман Костенко считает позорным поведение заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сообщил в интервью журналистам в Верховной Раде в понедельник.

"Заместитель министра и даже командир не имеют права так разговаривать с солдатами и подчиненными. Командир может многое сделать – оставить солдата на учебе без сна, выморивать физически, даже может приказать ему пойти на смерть, но никто не имеет права оскорблять или поднимать руку на солдата", - отметил Костенко.

Он считает, что в ситуации с замминистра даже не нужно разбираться: "Этот человек должен быть, как у нас говорят, "на кислороде" сразу после того, как было обнародовано видео. Таких людей не должно быть в Министерстве внутренних дел и Вооруженных силах".

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Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

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Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.