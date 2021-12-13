Россия угрожает военным ответом, если США и НАТО откажутся предоставить гарантии безопасности
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью РИА Новости.
Одна из основных озабоченностей Москвы связана с тем, что в Европе с подачи партнеров по НАТО скоро могут появиться системы вооружений, ранее запрещенные ДРСМД, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
"То есть это будет конфронтация, это будет следующий виток, это будет появление таких средств с нашей стороны. Сейчас их нет, у нас действует односторонний мораторий, мы призываем к этому мораторию присоединиться НАТО и США", — отметил он.
Отсутствие прогресса в направлении политико-дипломатического решения этой проблемы приведет к тому, что ответ будет военным и военно-техническим, добавил дипломат. "Заверения <...> о том, что у НАТО нет намерений размещать такие средства в ядерном оснащении, нас ни в чем не убеждают. <...> К НАТО как альянсу доверия нет в принципе", — заключил Рябков.
Напомним, ранее экс-госсекретарь Майк Помпео заявлял, что выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) позволил США создавать свои ракеты, необходимые для сдерживания "российской агрессии".