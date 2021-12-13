Рада может предусмотреть дополнительные деньги на перевооружение, - Стефанчук

Верховная Рада может предусмотреть дополнительные расходы по перевооружению украинской армии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил глава парламента Руслан Стефанчук.

"Если министр Резников видит, что есть реальная дополнительная потребность на перевооружение, чтобы оно соответствовало утвержденной стратегии об обороне Украины, очень важно сформировать эти бюджетные предложения, учитывая, что мы приняли законопроект №5600, и дополнительные поступления в бюджет будут. К тому же, учитывая, что мы можем получить от наших потенциальных партнеров, в частности, Британия миллиард фунтов выделит (на реализацию торговых и инвестиционных проектов в Украине. - ред.), и Соединенные Штаты предусмотрели в своем бюджете программу поддержки", - пояснил спикер Рады.

По его словам, "надо просто сесть и сосчитать, сколько нужно - и тогда Верховная Рада может проголосовать изменения в госбюджет, если соответствующие предложения будут сбалансированы, понятны, и для этого есть основания".

"Бывало и так, и здесь я хочу не г-на Резникова покритиковать, а его предшественников, что выделялось финансирование, а в конце года мы видели определенную сумму неиспользованных средств, которые просто сгорали. То есть имеющиеся поступления должны рационально расписываться и осваиваться до конца текущего года", – добавил Стефанчук.

В то же время спикер отметил, что во время подготовки госбюджета-2022 никто из министров не обращался с тем, что "на их направление заложено мало средств".

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