За сутки от COVID-19 в Киеве умерло 19 человек, выявлено 570 новых случаев заболевания, - Кличко. КАРТА

В Киеве обнаружили за прошедшие сутки 570 больных коронавирусом. 19 человек скончались.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"570 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 19 человек умерли. Всего, за период пандемии, в Киеве 7881 летальный случай от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня – 313 705", – сообщил Кличко.

Заболели за прошедшие сутки: 332 женщины в возрасте от 18 до 89 лет и 212 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет. А также 13 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 13 мальчиков от 2 месяцев до 13 лет.

Среди умерших 10 женщин от 63 до 89 лет и девять мужчин от 30 до 84 лет.

В больницы столицы госпитализировали 43 больных коронавирусом и 78 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

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Выздоровели за прошедшие сутки 1467 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 286 030 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе - 149, в Подольском - 81 и в Оболонском районе - 68 случаев", - отметил Виталий Кличко.