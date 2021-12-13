Рейтинг партий: "ЕС" - 19,8%, "СН" - 18,4%, "Батькивщина" - 9,1%, ОПЗЖ - 9%, - опрос КМИС

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в первой половине декабря, то 7 партий преодолели бы проходной пятипроцентный барьер.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.

Так, по состоянию на 3-11 декабря относительно наибольшую поддержку пользуются партии "Европейская солидарность", которую поддержали 13,7% среди всех опрошенных и 19,8% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором, а также "Слуга народа", которую поддерживают 12,7% среди всех респондентов и 18,4% среди определившихся с выбором.

Далее следуют партии "Батькивщина" (соответственно, 6,2% среди всех респондентов и 9,1% среди определившихся с выбором) и "Оппозиционная платформа - За жизнь!" (6,2% и 9%).

5% проходной барьер также формально преодолевают "Сила и честь" (4,8% и 7%), Радикальная партия (3,6% и 5,2%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (3,5% и 5 ,1%).

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Формально чуть меньше проходного барьера имеют, но приближенные к нему "Розумна політика" (3,3% и 4,8%), "Наши" (3,1% и 4,4%) и "Партия Шария" (2 ,8% и 4%). Другие партии имеют более низкую поддержку.

По сравнению с прошлогодним опросом, рейтинг таких партий, как "Европейская солидарность", "Слуга народа", "Батькивщина", "Сила и честь", "Украинская стратегия Гройсмана" статистически значимо не изменился.

В то же время рейтинг партии "ОПЗЖ", чья поддержка среди определившихся снизилась с 17,4% до 9%. Также за год снизилась поддержка партий "Голос" (с 3,5% до 1,7%) и "За майбутнє" (с 3,2% до 1,3%). Формально возросла поддержка только Радикальной партии – с 3,2% до 5,2%.