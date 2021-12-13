В пятницу на Часе вопросов к правительству должен выступить Шмыгаль, - Корниенко
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Первый вицеспикер Александр Корниенко считает, что на Часе вопросов правительству в ВР в пятницу должен выступить премьер-министр Денис Шмыгаль с итоговым докладом.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на Согласительном Совете ВРУ в понедельник.
По словам вицеспикера, Шмыгаль должен доложить о пандемии, ситуации на границах Украины и международных вопросах.
Он также отметил, что после доклада премьера депутаты смогут задать вопрос другим членам правительства.
"Это была бы полезная встреча для нас всех", - отметил Корниенко.