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Стефанчук попросил нардепов не превращать запросы в "невесть что": "Некоторые вещи недопустимы"

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Стефанчук попросил нардепов не превращать запросы в "невесть что": "Некоторые вещи недопустимы"
Спикер Руслан Стефанчук просит народных депутатов взвешенно подойти к подготовке депутатских запросов.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на согласительном совете в понедельник.

"Некоторые вещи, которые происходят в Верховной Раде, недопустимы. Я понимаю, что можно сколько угодно прикрываться святым правом народного депутата, но все же просил бы вас более взвешенно подходить к таким инструментариям народного депутата, как депутатские запросы, чтобы мы не превращали это в невесть что", - заметил Стефанчук.

По его словам, некоторые депутатские запросы порочат звание народного депутата и Верховную Раду в целом. Спикер попросил коллег держать "высокую планку звания народного депутата".

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Топ комментарии

  • Oljik
    Запит депутат на повію без табу - це вам не казна що.)))
  • Андрей Shaman
    більше чим "на казна-що" цю ВРУ вже не перетворити....
  • Яр Холодний
    - При Порошенко в Верховной Раде, появлялись, изредка, наркоманы, популисты, сторонники «русского мира» и просто дураки, в итальянском парламенте - популисты, сторонники «русского мира»и дураки, а также одна порнозвезда - Чичолина… А в нашем - за исключением «порохоботов» - одни наркоманы, «сексуально озабоченные», дураки, «сторонники «русского мира»и целая куча элитных проституток…

    Так що ж тоді Стефанчук може чекать від "своїх на 100%" депутатів?!!!
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