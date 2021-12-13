Неправдивые обвинения в геноциде на Донбассе опасны и безответственны, - посольство США в Украине
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Неправдивые обвинения в геноциде на Донбассе опасны и безответственны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Твиттере.
"Неправдивые обвинения в геноциде опасны и безответственны. Подконтрольная России власть на оккупированном Донбассе нарушает права человека, незаконно увязывает граждан Украины, подавляет свободу слова и заставляет украинцев получать российские паспорта", - заявили в посольстве.
"Мир это знает, и ложь России в отношении Донбасса является еще одной очевидной попыткой переложить вину за страдания, причиненные Россией", - отметили в ведомстве.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что происходящее на Донбассе "очень напоминает геноцид".