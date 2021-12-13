Киберполиция изъяла около 100 баз с данными 300 млн граждан Украины, Европы и США
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Киберполиции.
Установлен 51 человек, причастный к противоправной деятельности. Действия фигурантов были направлены на незаконное завладение персональными данными граждан, закрытыми сведениями о ведении финансово-хозяйственной деятельности физических и юридических лиц, информацией о клиентах банковских и коммерческих учреждений, данными для авторизации на электронных почтовых ящиках, соцсетях, интернет-магазинах и т.д.
По результатам операции изъято около 100 баз персональных данных, актуальных на 2020-2021 годы. В изъятых базах содержались сведения более чем на 300 миллионов граждан Украины, Европы и США.
Также правоохранители прекратили деятельность одного из крупнейших сайтов, где распространялись персональные данные как украинцев, так и иностранцев. На сайте содержались сведения о номере телефона, фамилии, имени и отчестве граждан, их месте регистрации, а в отдельных случаях - информация о предоставленных админуслугах, связанных с использованием транспортных средств.
В ходе проведения следственных действий заблокировано более 30 каналов незаконного распространения информации.