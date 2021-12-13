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Минздрав Британии об "Омикроне": Штамм распространяется с феноменальной скоростью, столкнулись с приливной волной инфекции

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Минздрав Британии об "Омикроне": Штамм распространяется с феноменальной скоростью, столкнулись с приливной волной инфекции
Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что новый штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" распространяется с "феноменальной скоростью".

Об этом сообщает в понедельник Sky News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"То, что мы сейчас знаем об "омикроне", - это, во-первых, что он распространяется с феноменальной скоростью, что-то, с чем мы еще не сталкивались. Количество заражений удваивается каждые два-три дня, и это означает, что мы столкнулись с приливной волной инфекций", - заявил Джавид в интервью Sky News.

Министр также сообщил, что двух доз вакцины недостаточно, чтобы защититься от COVID-19, но отметил, что "три дозы обеспечивают отличную защиту от инфекции". В связи с этим власти Великобритании расширят программу "бустерной" вакцинации и откроют больше центров, в которых можно будет получить прививку. Они будут работать по 12 часов семь дней в неделю, некоторые из центров могут быть открыты круглосуточно.

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По словам Джавида, на данный момент в Великобритании 10 человек с "омикроном" находятся в больнице, однако пока нет информации о тяжести их заболевания или о том, скончался ли кто-то среди заразившихся новым штаммом.

Министр отметил, что пока еще неизвестно, является ли "омикрон" менее серьезным, чем другие штаммы, но предупредил, что, даже если это так, число госпитализаций может быть высоким в связи с высокой заразностью штамма.

"Омикрон" выявили в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

Топ комментарии

  • ПанСан
    Мы ничего не знаем но точно знаем, что нужно колоть. Результаты исследований узнаете в 2076 году. Все прозрачно и доступно)
  • Игорь Монахов
    Омикрон смертельный жестокий вирус. От него уже умер человек, со слов Бориса Джонсона. А может и не умер, а может и не от Омикрона, а может кому-то очень хочется, чтобы от Омикрона умирали, это ж большущие деньжищи.
    Журнал "Vaccines": "Вакцинация ускоряет появление новых штаммов коронавируса и снижает эффективность вакцин" , и я пишу об этом уже несколько месяцев. Зеботывакцинаторы возражают.
    И еще прекрасное из Австрии, может, кто то еще не слышал - министр здравоохранения, окончивший мед.университет, заявил, что вакцины от ковида не могут быть опасными для здоровья. Потому что вакцины колют в мышцу, а это значит, что в кровь вакцины не попадают.
  • Bill Pecos
    А потому что госпиталя на пациентах поднимают огромные деньги. Например в США за пациента просто посетившего госпиталь и диагностированный как КОВИД заболевший , государство платит $19 000 . Если помещен в стационар $39000. И это не включает стоимость лечения .
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